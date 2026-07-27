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दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने वेस्ट जिले में हुई दो हत्याओं का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. एक मामले में होटल में दोस्त का गला घोंटकर हत्या की गई, जबकि दूसरे में भेड़ों की रखवाली के विवाद में व्यक्ति को पत्थर और लाठी से पीटकर मार डाला.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 27, 2026, 05:10 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 05:10 PM IST
दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके
Image Credit: जयपुर पुलिस ने वेस्ट जिले में हुई दो हत्याओं का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Rajasthan Crime News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले में हुई दो अलग-अलग सनसनीखेज हत्याओं का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों मामलों का खुलासा डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने किया. एक मामले में आरोपियों ने होटल के कमरे में अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे मामले में भेड़ों की रखवाली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पत्थर और लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

पहला मामला थाना बिंदायका क्षेत्र का है
पहला मामला थाना बिंदायका क्षेत्र का है, जहां 25 जुलाई को श्री होटल सिवार मोड़ स्थित एक कमरे में युवक का संदिग्ध शव मिला था. जांच में सामने आया कि मृतक दिनेश उर्फ दंती गवारिया अपने दो साथियों संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया के साथ होटल में रुका था. तीनों ने साथ बैठकर शराब पी थी. शराब पार्टी के खर्च को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों आरोपियों ने मृतक के गले में पड़े स्टॉल (दुपट्टे) से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार होकर दौसा पहुंच गए. पुलिस ने करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर की सूचना पर दोनों को गोविंद देवजी मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर कर दिए, मृतक के मोबाइल की सिम तोड़ दी और फरारी के दौरान YouTube पर "हत्या के बाद पुलिस से कैसे बचें", "पुलिस कैसे पकड़ती है" और "हत्या पर कितनी सजा होती है" जैसे वीडियो और जानकारी भी खोजी. दोनों आरोपी बाद में खाटूश्यामजी मंदिर जाकर माफी मांगने पहुंचे और फिर गुजरात भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे के आदी हैं.

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दूसरा मामला थाना भांकरोटा क्षेत्र का है
दूसरा मामला थाना भांकरोटा क्षेत्र का है. 26 जुलाई को जयसिंहपुरा स्थित बीड़ की ढाणी में कालूराम बागरिया का शव मिला था. जांच में सामने आया कि कालूराम और उसका परिचित हरदेव बागरिया पिछले कई दिनों से साथ में भेड़-बकरियां चरा रहे थे और रात में बारी-बारी से उनकी रखवाली करते थे.घटना वाली रात पहरा देने को लेकर दोनों में विवाद हो गया. पुराने झगड़े की रंजिश भी थी. गुस्से में आकर हरदेव ने पास में पड़े पत्थर और लाठी से कालूराम के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी हरदेव बागरिया को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लाठी और पत्थर भी बरामद कर लिए.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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