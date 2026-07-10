/पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

Paper Leak Mastermind Suresh Dhaka: सुरेश ढाका से जुड़े पेपर लीक मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फरार आरोपी सुरेश ढाका और उसके करीबियों की गहन जांच कराने की मांग की है. मंत्री ने पत्र में आरोप लगाया है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड माने जा रहे सुरेश ढाका के पिता को करीब 20 करोड़ रुपये की खनन लीज मिलने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने पूरे आर्थिक नेटवर्क की एसआईटी से जांच कराने और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, SIT जांच की मांग

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि पेपर लीक मामलों में फरार चल रहे सुरेश ढाका और उससे जुड़े लोगों की गहराई से जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि एसआईटी पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच करे और यह पता लगाए कि इस पूरे मामले में किन-किन लोगों की भूमिका रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पर्धा चौधरी और नेटवर्क पर भी उठाए सवाल

डॉ. मीणा ने अपने पत्र में सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो का भी जिक्र किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सुरेश ढाका के फरार रहने के दौरान उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और क्या स्पर्धा चौधरी इस नेटवर्क को संचालित कर रही हैं. मंत्री ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सभी तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए.

20 करोड़ की खनन लीज पर बढ़ा विवाद

वरिष्ठ अध्यापक और सब इंस्पेक्टर भर्ती समेत पेपर लीक के करीब 10 मामलों में आरोपी सुरेश ढाका पिछले चार वर्षों से फरार है. उसकी तलाश स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार कर रहे हैं. इसी बीच खान विभाग की ओर से सुरेश ढाका के फरार रहने के करीब 14 महीने बाद उसके पिता की फर्म को लगभग 20 करोड़ रुपये की बजरी खनन लीज दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. ब्यावर जिले में इस लीज के तहत करीब दो महीने पहले खनन कार्य भी शुरू हो चुका है और वहां बड़ी मात्रा में बजरी का स्टॉक तैयार किया गया है.

खनन स्थल पर SOG की कार्रवाई, आर्थिक कनेक्शन की जांच

सुरेश ढाका के घर पर दबिश देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद शर्मा के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने गुरुवार को खनन स्थल पर भी कार्रवाई की. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस खनन परियोजना में ढाका परिवार के अलावा और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. एसओजी को आशंका है कि पेपर लीक से जुड़े पैसों का निवेश इस खनन कारोबार में किया गया हो सकता है. इसी एंगल से पूरे आर्थिक लेन-देन की जांच की जा रही है. दूसरी ओर, खनन लीज की जानकारी सामने आने के बाद आसपास के करीब 10 गांवों के लोगों ने भी विरोध दर्ज कराया है.

ऐसे मिली थी खनन लीज

जानकारी के अनुसार, ब्यावर के रायपुर क्षेत्र स्थित गिरी नंदा बांध के पास मेसिया गांव की लगभग 100 हेक्टेयर भूमि के लिए फरवरी 2024 में ई-ऑक्शन जारी किया गया था. जुलाई 2024 में 40 लाख रुपये की आरक्षित दर पर ई-निविदा निकाली गई, जिसमें ढाका कंस्ट्रक्शन ने करीब 20.05 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई. यह फर्म सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल के नाम पर है. अगस्त 2024 में खान विभाग ने मंशा पत्र जारी किया और बाद में दिसंबर 2025 में पांच वर्ष के लिए खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया गया.

चार साल से फरार, अब लुकआउट सर्कुलर भी जारी

सुरेश ढाका का नाम वर्ष 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सामने आया था. इसके बाद सब इंस्पेक्टर, जेईएन सहित करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में भी उसका नाम सामने आया. सरकार ने उसके कोचिंग सेंटर को ध्वस्त कर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय के माध्यम से सुरेश ढाका के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया जा चुका है, ताकि उसके देश छोड़कर भागने की संभावना पर रोक लगाई जा सके.

साधारण परिवार से निकलकर बना पेपर लीक का मास्टरमाइंड

सांचौर के अचलपुर गांव का रहने वाला सुरेश ढाका सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है. शुरुआती पढ़ाई गांव में करने के बाद उसने जालोर और फिर जोधपुर से उच्च शिक्षा हासिल की. पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करने वाला सुरेश बाद में मुंबई चला गया, जहां ट्रेडिंग और हवाला से जुड़े कारोबार में सक्रिय होने की बात सामने आई. मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान उसका नाम आने पर वह वर्ष 2016 में जयपुर लौट आया. इसके बाद उसने कोचिंग सेंटर शुरू किया और वर्ष 2019 में यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन वोटिंग वेबसाइट हैक करने का मामला भी सामने आया. जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2022 में ग्रेड सेकेंड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने की तैयारी कई महीने पहले से शुरू कर दी गई थी. इसमें शिक्षकों और एमबीबीएस डॉक्टरों को मोटी रकम का लालच देकर प्रश्नपत्र हल कराने की साजिश रची गई थी. अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े आर्थिक लेन-देन की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं.