पिता ने अपनी बेटियों को बनाया कमाई का जरिया, लुटेरी दुल्हन गैंग बना ऐंठे करोड़ों रुपये!

Jaipur Luteri Dulhan Gang: जयपुर और सीकर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक पिता ने अपनी दो बेटियों को कमाई का जरिया बना लिया. वह अपनी अनपढ़ बेटियों की शादी कर लड़के वालों से लाखों रुपए ऐंठता था. हैरत की बात यह है कि दोनों बेटियों ने भी अपने लग्जरी शौक पूरे करने के लिए पिता का साथ दिया. इस काम में मां और भाई भी शामिल हो गए. इस तरह पूरा परिवार मिलकर 'लुटेरी दुल्हन गैंग' बना लिया.

कैसे लगा पता

दरअसल सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन काजल को गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई पुलिस ने एक वर्ष पूर्व ताराचंद निवासी खाचरियावास ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद की थी. शिकायत के अनुसार पीड़ित ने बताया था कि उसके बेटों की शादी काजल और कुंतल नाम की दो लड़कियों के साथ हुई थी. जिसके बदले में उन्होंने लाखों रुपए शादी के एवज में दिए थे. शादी के एक दिन बाद काजल और कुंतल दोनों बहने अपने माता-पिता और भाई के साथ फरार हो गई थी.

ये हुए गिरफ्तार

मास्टरमाइंड पिता भगत सिंह, उसकी पत्नी सरोज और दोनों बेटियां काजल और तमन्ना गिरफ्तार हो चुकी हैं. इनके भाई अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. भगत सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह पहले वहां चौकीदारी करता था और नशे का आदी था. करोड़ों रुपए के कर्जदारों के दबाव में वह परेशान हो गया. 2019 में जयपुर आकर मजदूरी करने लगा और बाद में अपने परिवार को भी बुला लिया.

खर्च के नाम पर ऐंठे लाखों रूपये

जयपुर आने के बाद भगत सिंह ने अपनी बड़ी बेटी काजल की शादी कुल्हारियावास, वाटिका (जयपुर) में कर दी. लड़के वालों से शादी के खर्च के नाम पर लाखों रुपए लिए. कुछ ही समय बाद वह पत्नी के साथ ससुराल गया और बेटी को गहनों और नकदी के साथ वापस ले आया. इसके बाद पिता ने अपनी बेटियों को कमाई का साधन बना लिया.

लुटेरी दुल्हनों के शिकार

मास्टरमाइंड भगत सिंह ने 2021 में जयपुर में अपनी बेटी की सगाई कर लाखों रुपए लिए और उसी साल काजल की दूसरी शादी दामोदरपुरा बस्सी (जयपुर) में कराई, लेकिन कुछ दिन बाद लड़ाई-झगड़े के बाद बेटी को वापस ले आया; इसके बाद 2024 में सीकर के दांतारामगढ़ में दोनों बेटियों की शादी कर उसने 11 लाख रुपए ऐंठे और शादी के केवल दो दिन बाद पूरा परिवार गहनों और नकदी के साथ फरार हो गया.

आरोपी भाई अभी भी फरार

मामला सामने आने के बाद दांतारामगढ़ पुलिस ने 26 नवंबर 2024 को मामला दर्ज किया. 18 दिसंबर 2024 को मास्टरमाइंड भगत सिंह और पत्नी को मथुरा से गिरफ्तार किया गया. छह महीने बाद लुटेरी दुल्हन तमन्ना भी पकड़ी गई. काजल गुड़गांव से गिरफ्तार हुई. उनका भाई अभी फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है.

