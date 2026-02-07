Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

20–30 लाख में 73 फर्जी FMGE पास होकर बने डॉक्टर! SOG का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान एसओजी ने FMGE फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट का खुलासा किया है. मास्टरमाइंड भानाराम सहित दो गिरफ्तार. 73 डॉक्टरों ने 20–30 लाख देकर फर्जी प्रमाण-पत्र से इंटर्नशिप व रजिस्ट्रेशन कराया. RMC की भूमिका की भी जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 07, 2026, 05:34 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 05:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
7 Photos
Rajasthan Online Census

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़
9 Photos
ranthambhore tiger reserve

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़

20–30 लाख में 73 फर्जी FMGE पास होकर बने डॉक्टर! SOG का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Jaipur SOG: विदेश से एमबीबीएस कर लौटे डॉक्टरों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) पास कराने के नाम पर फर्जी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने वाले बड़े रैकेट का राजस्थान एसओजी ने पर्दाफाश किया है. इस सनसनीखेज मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड भानाराम माली उर्फ भानू सहित दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि 73 डॉक्टरों ने 20 से 30 लाख रुपये तक देकर फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किए और इन्हीं के आधार पर इंटर्नशिप व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की.

राजस्थान एसओजी के , मास्टरमाइंड भानाराम विदेश फरार होने की कोशिश में था. उसे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पकड़ा गया. जांच में खुलासा हुआ कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल में छिपता रहा.

राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि यह गिरोह खुद विदेश से एमबीबीएस कर चुके डॉक्टरों के जरिए संचालित हो रहा था. असफल अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उन्हें फर्जी FMGE पास सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाते थे. इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर अभ्यर्थियों ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में इंटर्नशिप और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तक हासिल कर लिया.जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इंद्रराज सिंह गुर्जर ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद दिसंबर 2022 का फर्जी FMGE सर्टिफिकेट भानाराम से खरीदा. उसने उसी आधार पर अलवर के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया. बाद में वह अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरीके से सर्टिफिकेट दिलाने लगा. इंद्रराज को दौसा से गिरफ्तार कर 10 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस प्रकरण में पहले ही पीयूष कुमार त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर की गिरफ्तारी हो चुकी थी. इनके मोबाइल फोन की एफएसएल जांच में कई नाम सामने आए, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरोह ने दो अलग-अलग ब्रांच बनाई थीं..
एक यूनिट फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाती थी. तो वहीं दूसरी यूनिट RMC में इन दस्तावेज़ों के आधार पर इंटर्नशिप और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिलाने का काम करती थी

यानी, एसओजी को आशंका है कि RMC के भीतर भी कुछ लोगों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा था. इसी वजह से एसओजी अब पिछले पांच साल के सभी RMC रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की गहन जांच करेगी. RMC फिलहाल एसओजी के रडार पर है.

एसओजी को यह भी संदेह है कि पूरे रैकेट का संचालन कजाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटर्स के जरिए भी हुआ हो सकता है, जिसकी जांच जारी है. उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड भानाराम उर्फ भानू ने भी कजाकिस्तान से ही डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का दावा किया था. इस पूरे मामले में एसओजी ने 4 फरवरी 2026 को नया प्रकरण दर्ज किया है. फिलहाल 73 विदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की भूमिका की जांच चल रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news