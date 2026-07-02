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राजस्थान CID का बड़ा खुलासा! बिटकॉइन और QR Code से चल रहा था ISI का सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान CID ने ISI के फंडिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए महाराष्ट्र निवासी रफीक चांद शेख को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि वह 4 साल से पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर बिटकॉइन, QR कोड और बैंक खातों के जरिए भारत में सक्रिय जासूसों को पैसे पहुंचा रहा था.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 02, 2026, 04:34 PM|Updated: Jul 02, 2026, 04:34 PM
राजस्थान CID का बड़ा खुलासा! बिटकॉइन और QR Code से चल रहा था ISI का सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क
Image Credit: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला आरोपी रफीक चांद शेखSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pakistani ISI Agent Arrested: राजस्थान पुलिस की सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के फंडिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि वह पिछले करीब चार साल से पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर भारत में सक्रिय जासूसों तक पैसे पहुंचाने का काम कर रहा था. अधिकारियों के अनुसार, जासूसी के बदले मिलने वाली रकम बिटकॉइन के जरिए भेजी जाती थी. भारत में बैठे एजेंटों और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के बीच क्यूआर कोड और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि हर गोपनीय सूचना के बदले "पे पर टास्क" (Pay Per Task) के आधार पर भुगतान किया जाता था.

बिटकॉइन और QR कोड से होता था पूरा खेल
सीआईडी (इंटेलिजेंस) की जांच के अनुसार पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर्स पहले भारत में मौजूद एजेंटों को निर्देश भेजते थे. इसके बाद भारत में सक्रिय जासूस अपने क्यूआर कोड उपलब्ध कराते थे. फिर बिटकॉइन समेत डिजिटल माध्यमों के जरिए रकम भेजी जाती थी. हर संवेदनशील सूचना या जासूसी से जुड़े काम के बदले अलग-अलग भुगतान किया जाता था. जांच एजेंसियां अब इस पूरे डिजिटल फाइनेंस नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

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चार साल से ISI के लिए कर रहा था काम
पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी रफीक चांद शेख पिछले लगभग चार वर्षों से ISI के एक हैंडलर के संपर्क में था. वह सोशल मीडिया के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था. जांच में यह भी पता चला कि उसने अपने नाम के अलावा अन्य लोगों के नाम से भी कई बैंक खाते खुलवाए थे. इन खातों का इस्तेमाल जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए किया जाता था. इसी आधार पर सीआईडी ने उसे गिरफ्तार किया और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.

जनवरी में हुई गिरफ्तारी से मिला बड़ा सुराग
इस मामले का खुलासा इसी साल जनवरी में हुई एक कार्रवाई के बाद हुआ. उस समय सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने जैसलमेर निवासी झबराराम और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस के पद पर तैनात सुमित कुमार को गिरफ्तार किया था. दोनों पर भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स तक पहुंचाने का आरोप लगा था. दोनों के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पूछताछ में खुली फंडिंग नेटवर्क की परतें
झबराराम और सुमित कुमार से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि उन्हें जासूसी के बदले मिलने वाली रकम रफीक चांद शेख के जरिए भेजी जाती थी. इसके बाद सीआईडी ने रफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दीं, जिससे पूरे फंडिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि वह केवल बैंक खातों के जरिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा था.

अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में
सीआईडी (इंटेलिजेंस) का कहना है कि जांच अभी जारी है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे, किन बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ और किन लोगों तक पाकिस्तान से भेजी गई रकम पहुंची. साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन लेनदेन और अन्य आर्थिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और पूरे नेटवर्क का खुलासा होने तक जांच जारी रहेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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