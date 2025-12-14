Zee Rajasthan
चाकू की नोंक पर जयपुर के व्यापारी के साथ लाखों की लूट, मारपीट के बाद देर रात रोड़ पर फेंका

Rajasthan News: जयपुर में बीती रात व्यापारी विनोद जैन को कार में बंधक बना लुटेरा मारपीट कर एटीएम से करीब 2 लाख रुपये निकालने के बाद टोंक रोड पर छोड़ गया. बदमाशों ने मोबाइल भी छीना और घर पर 50 लाख की फिरौती की धमकी दी.

Published: Dec 14, 2025, 03:13 PM IST

चाकू की नोंक पर जयपुर के व्यापारी के साथ लाखों की लूट, मारपीट के बाद देर रात रोड़ पर फेंका

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बीती रात एक बार फिर बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक व्यापारी को लूट का शिकार बना लिया. बदमाशों ने पहले भरोसे में लेकर व्यापारी को कार में बैठाया, फिर चाकू की नोक पर बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की. आरोप है कि लुटेरों ने एटीएम से करीब दो लाख रुपये निकलवाए और कई घंटों तक उसे कार में घुमाते रहे. वारदात के बाद बदमाश व्यापारी को रात करीब डेढ़ बजे टोंक रोड पर रिंग रोड के पास छोड़कर फरार हो गए.

पीड़ित व्यापारी की पहचान टोंक निवासी विनोद जैन के रूप में हुई है, जो वहां स्टेशनरी का व्यवसाय करते हैं. जानकारी के अनुसार विनोद जैन शनिवार को दुकान से जुड़े काम से जयपुर आए थे. काम निपटाने के बाद वह शाम करीब साढ़े आठ बजे टोंक रोड स्थित सांगानेर बस स्टैंड पर टोंक जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार वहां आकर रुकी, जिसमें पहले से दो लोग सवार थे.

कार में सवार लोगों ने टोंक जाने की बात कही, जिस पर बस स्टैंड पर मौजूद विनोद जैन सहित दो अन्य लोग उस कार में बैठ गए. करीब दस मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद हालात अचानक बदल गए. कार में मौजूद बदमाशों ने विनोद जैन की गर्दन पर चाकू रख दिया और नशे के लिए पैसे मांगने लगे. विरोध करने पर उन्होंने विनोद के हाथ-पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी और कंबल ओढ़ा दिया.

इसके बाद बदमाशों ने उसकी जेब की तलाशी ली और एटीएम कार्ड मिलने पर पिन नंबर पूछने लगे. पिन बताने से मना करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सुनसान जगह पर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी गई. इसी छीना-झपटी के दौरान चाकू से विनोद की उंगली में चोट भी आई. बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर बंद कर दिया, जिससे वह किसी से संपर्क नहीं कर सके.

काफी डर और मारपीट के बाद विनोद जैन ने मजबूरी में एटीएम का पिन नंबर बता दिया. इसके बाद लुटेरों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन स्थानों से तीन बार में करीब दो लाख रुपये निकाल लिए. बताया जा रहा है कि बदमाश करीब पांच घंटे तक उसे कार में लेकर जयपुर की सड़कों पर घूमते रहे. इस दौरान उन्होंने विनोद को डराने के लिए घर पर फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की धमकी भी दी.

इस दौरान विनोद जैन पूरी तरह टूट गए और रोते हुए बदमाशों से रहम की गुहार लगाते रहे. काफी देर बाद बदमाश उसका मोबाइल अपने साथ ले गए और उसे टोंक रोड पर सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए. वहां से वह किसी तरह पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.

इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. जयपुर पुलिस द्वारा रात के समय मदद के लिए रात्रिकालीन गश्त अधिकारियों के मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर जारी किए जाते हैं. जानकारी के अनुसार जयपुर साउथ क्षेत्र में उस समय अशोक नगर के एसीपी गश्त पर थे, लेकिन परिजनों ने जब जारी किए गए नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन नहीं लगा. इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की रात की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

