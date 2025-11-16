Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खैरथल तिजारा में ममता हुई शर्मसार! 9 महीने की बेटी की हत्या कर भागी हत्यारिन मां

Rajasthan Crime News: खैरथल तिजारा के मूसाखेड़ा गांव में नौ माह की मासूम की हत्या से सनसनी फैल गई है. आरोप है कि मां रूमिज़ा ने ही बच्ची का गला दबाया. पशुओं को जहर देने और आगजनी जैसी हरकतें पहले भी कर चुकी थी. घटना के बाद महिला लापता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep malwar
Published: Nov 16, 2025, 03:42 PM IST | Updated: Nov 16, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

जयपुर के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, वाहनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए JDA ने किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव!
6 Photos
jaipur news

जयपुर के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, वाहनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए JDA ने किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा शहर कहलाता है'White City'?, जवाब हैरान कर देगा!
8 Photos
do you know

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा शहर कहलाता है'White City'?, जवाब हैरान कर देगा!

क्या 17 नवंबर को नहीं होगी रेलवे D ग्रुप की परीक्षा? राजस्थान के अभ्यर्थियों की थमी सांसें!
7 Photos
Rajasthan news

क्या 17 नवंबर को नहीं होगी रेलवे D ग्रुप की परीक्षा? राजस्थान के अभ्यर्थियों की थमी सांसें!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डॉल्फिन का घर कहां हैं? जवाब जान चौंक जाएंगे!
9 Photos
do you know

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डॉल्फिन का घर कहां हैं? जवाब जान चौंक जाएंगे!

खैरथल तिजारा में ममता हुई शर्मसार! 9 महीने की बेटी की हत्या कर भागी हत्यारिन मां

Khairthal Tijara Crime News: खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में नौ माह की मासूम बच्ची की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. आरोप है कि बच्ची की मां रूमिज़ा ने ही अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली. घटना की जानकारी मिलने पर मृतक बच्ची के दादा आज़ाद खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बच्ची के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से रूमिज़ा घर से गायब है. पुलिस उसकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही है. परिवार के लोगों ने बताया कि रूमिज़ा का व्यवहार पिछले कई महीनों से असामान्य था. घर में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था और परिवार उसकी हरकतों से परेशान था.

परिजनों के अनुसार, कुछ दिन पहले उसने घर के पशुओं को जहर दे दिया था, जिसके बाद 11 नवंबर को दो भैंसों की मौत हो गई. इतना ही नहीं, हाल ही में घर में आग लगाने की कोशिश भी की गई थी, जिससे परिवार के सदस्यों में डर और चिंता बढ़ गई थी. इन सभी घटनाओं के बाद परिजन लगातार सतर्क थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपनी ही बच्ची की जान ले लेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मासूम की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है. अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ बनी हुई है और हर कोई इस घटना से व्यथित है. पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी महिला की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूमिज़ा के व्यवहार में अचानक आए बदलाव के पीछे क्या वजह थी और क्या किसी तरह का मानसिक दबाव या अन्य परिस्थिति इस घटना से जुड़ी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news