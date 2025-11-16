खैरथल तिजारा में ममता हुई शर्मसार! 9 महीने की बेटी की हत्या कर भागी हत्यारिन मां

Khairthal Tijara Crime News: खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में नौ माह की मासूम बच्ची की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. आरोप है कि बच्ची की मां रूमिज़ा ने ही अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली. घटना की जानकारी मिलने पर मृतक बच्ची के दादा आज़ाद खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बच्ची के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से रूमिज़ा घर से गायब है. पुलिस उसकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही है. परिवार के लोगों ने बताया कि रूमिज़ा का व्यवहार पिछले कई महीनों से असामान्य था. घर में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था और परिवार उसकी हरकतों से परेशान था.

परिजनों के अनुसार, कुछ दिन पहले उसने घर के पशुओं को जहर दे दिया था, जिसके बाद 11 नवंबर को दो भैंसों की मौत हो गई. इतना ही नहीं, हाल ही में घर में आग लगाने की कोशिश भी की गई थी, जिससे परिवार के सदस्यों में डर और चिंता बढ़ गई थी. इन सभी घटनाओं के बाद परिजन लगातार सतर्क थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपनी ही बच्ची की जान ले लेगी.

मासूम की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है. अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ बनी हुई है और हर कोई इस घटना से व्यथित है. पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी महिला की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूमिज़ा के व्यवहार में अचानक आए बदलाव के पीछे क्या वजह थी और क्या किसी तरह का मानसिक दबाव या अन्य परिस्थिति इस घटना से जुड़ी थी.

