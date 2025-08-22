Khairthal News: दोस्तों के साथ दारू पार्टी युवक को पड़ी भारी! छोटे विवाद के चलते कर दिया ये कांड

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के टपूकड़ा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. दांगनहेड़ी गांव निवासी सोनू शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. वहीं नामजद आरोपी होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने से हजारों की तादाद में परिजन टपूकड़ा थाने पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए आसपास के बाजार बंद करवा दिए.

टीम के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक

घटना की सूचना के बाद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. मृतक के भाई महेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 अगस्त की रात उसे सूचना लगी कि उसका भाई सोनू पास के एक खाली प्लॉट में घायल अवस्था मे पड़ा हुआ है, मौके पर जाकर देखा तो आरोपी जैला के कपड़े खून से सने हुए थे और उसका टेंपो घटनास्थल पर खड़ा था. शक होने पर महेंद्र और बलजीत जब उस प्लॉट पर पहुंचे, तो उन्होंने सोनू को खून से लथपथ और गंभीर चोटों के साथ पड़ा पाया.

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

तुरंत घायल सोनू को टपूकड़ा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महेंद्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि अभी की जांच में मामला शराब के नशे में हुए आपसी विवाद का प्रतीत होता है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी गई है.

