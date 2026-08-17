/बकाया पैसों को लेकर खूनी खेल! जयपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, 12 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बकाया पैसों के विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार ठेकेदार और उसके साथियों ने युवक पर लाठी और सरियों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जयपुर दक्षिण के मुहाना थाना इलाके का मामला

जयपुर दक्षिण के मुहाना थाना इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार मृतक सचिन महाराष्ट्र में टाइल लगाने का काम करता था और करीब एक महीने के लिए गांव आया हुआ था. 17 अगस्त को उसे महाराष्ट्र के लिए रवाना होना था, लेकिन जयपुर से ट्रेन छूट जाने के बाद वह अपने दोस्त हैप्पी के साथ रिंग रोड इलाके में ठेकेदार से काम के बकाया पैसे मांगने पहुंचा था.

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पैसे मांगने पर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार 16 अगस्त की रात सचिन अपने दोस्त हैप्पी के कमरे पर आया था. दोनों ने शराब पी. इसी दौरान हैप्पी ने बताया कि ठेकेदार बुद्धाराम उसके पुराने बकाया पैसे नहीं दे रहा है. इसके बाद दोनों ठेकेदार के पास पैसे मांगने पहुंचे, जहां कहासुनी हो गई. पुलिस का दावा है कि विवाद बढ़ने पर सचिन ने बुद्धाराम के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद बुद्धाराम और उसके साथियों ने लाठी और सरियों से सचिन पर हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखाई दिया ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर एकत्रित हो गए. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. टीम ने घटनास्थल और आने-जाने वाले रास्तों के साथ 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने मामले में कृष्ण और ठेकेदार बुद्धाराम को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार दोनों वारदात के बाद फरार होने की फिराक में थे. दोनों से पूछताछ जारी है. मामले में एक बाल अपचारी की भूमिका भी सामने आ रही है.

दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में 20 वर्षीय कृष्ण और 38 वर्षीय बुद्धाराम दोनों सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और फिलहाल जयपुर के रिंग रोड-अभयपुरा इलाके में टाइल्स के गोदाम में काम करते थे. मुहाना थाना पुलिस ने हत्या के मामले में BNS की धारा 103(1), 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना के पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.