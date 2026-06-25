/दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में हुए इस दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दो परिवार आमने-सामने आ गए. मारपीट में घायल एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद एक परिवार में मातम छा गया, जबकि दूसरे परिवार की शादी की खुशियां पूरी तरह खत्म हो गईं. जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां पुलिस पहुंच गई और दूल्हे को बारात ले जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया.

मामूली विवाद से शुरू हुआ खूनी संघर्ष

डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. इस झगड़े में 28 वर्षीय संजू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज

संजू की मौत के बाद उसके परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी और गुरुवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल पांच लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है जिसे निरुद्ध किया गया है.

दूल्हा भी निकला आरोपी, शादी टली

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सागर नाम का युवक भी शामिल है, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी और उसकी बारात टोंक जानी थी. बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान सागर भी मारपीट में शामिल था. पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसकी शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और समारोह टल गया.

शादी की खुशियों पर मातम का साया

पड़ताल में सामने आया कि सागर की शादी बुधवार को तय थी, लेकिन झगड़े में युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसे और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक पुलिस की कार्रवाई से मातम जैसा माहौल बन गया. एक तरफ युवक की मौत ने परिवार को तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ शादी की खुशियां भी पूरी तरह खत्म हो गईं.