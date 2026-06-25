Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

Rajasthan News: जयपुर में मामूली विवाद के बाद मारपीट में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. चार आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें एक दूल्हा भी शामिल है जिसकी शादी उसी दिन होनी थी. घटना से एक परिवार में मातम और दूसरे की शादी की खुशियां खत्म हो गईं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 11:22 PM|Updated: Jun 25, 2026, 11:22 PM
दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan Crime News Jaipur Murder CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में हुए इस दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दो परिवार आमने-सामने आ गए. मारपीट में घायल एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद एक परिवार में मातम छा गया, जबकि दूसरे परिवार की शादी की खुशियां पूरी तरह खत्म हो गईं. जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां पुलिस पहुंच गई और दूल्हे को बारात ले जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया.

मामूली विवाद से शुरू हुआ खूनी संघर्ष
डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. इस झगड़े में 28 वर्षीय संजू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज
संजू की मौत के बाद उसके परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी और गुरुवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल पांच लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है जिसे निरुद्ध किया गया है.

दूल्हा भी निकला आरोपी, शादी टली
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सागर नाम का युवक भी शामिल है, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी और उसकी बारात टोंक जानी थी. बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान सागर भी मारपीट में शामिल था. पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसकी शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और समारोह टल गया.

शादी की खुशियों पर मातम का साया
पड़ताल में सामने आया कि सागर की शादी बुधवार को तय थी, लेकिन झगड़े में युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसे और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक पुलिस की कार्रवाई से मातम जैसा माहौल बन गया. एक तरफ युवक की मौत ने परिवार को तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ शादी की खुशियां भी पूरी तरह खत्म हो गईं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में यूरिया-DAP वितरण का नया नियम लागू, अब Farmer Registry और टोकन सिस्टम से मिलेगा उर्वरक

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

कोटा मनीष उर्फ मोइन मामला, मंत्री मदन दिलावर का बयान- कोई जहरीला सांप फन फैलाता है, तो उसे कुचल देना

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

निर्जला एकादशी पर फिर ‘पानी-पानी’ हुआ जयपुर, करतारपुरा नाले के पास बिगड़े हालात

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

Dholpur: पत्नी की हत्या पति 17 महीने से था फरार, अब आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

झुंझुनूं में फर्जी आर्मी विजिलेंस ऑफिसर का भंडाफोड़, ECHS अधिकारी बन अस्पतालों में कर रहा था जांच

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

RSOS Result 2026: शिक्षा मंत्री ने की प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों से फोन पर बात, 21 हजार राशि देने की घोषणा

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

कोटा में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर विवाद, धर्मांतरण के आरोप में युवक पर FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan News
jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Crime
3
RPSC
4
jaipur news
5
Rajasthan News