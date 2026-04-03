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जयपुर में काली माता के भक्त बनकर ठगी करने वाली ‘कामटी गैंग’ का भंडाफोड़, 5 शातिर गिरफ्तार

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने नागपुर की कुख्यात ‘कामटी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार किए. ये लोग पूजा-पाठ के नाम पर लोगों के जेवरात ठगते थे. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कार बरामद, कई राज्यों में सक्रिय गैंग का पर्दाफाश.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 03, 2026, 07:17 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 07:17 PM IST

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जयपुर में काली माता के भक्त बनकर ठगी करने वाली ‘कामटी गैंग’ का भंडाफोड़, 5 शातिर गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर की कुख्यात ‘कामटी गैंग’ के पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी पूजा-पाठ और धार्मिक आडंबर का सहारा लेकर लोगों को ठगते थे और उनके कीमती सामान व जेवरात ले जाते थे.

DCP नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि माणकचौक थाना पुलिस को शहर में बढ़ रही चोरी, नकबजनी और धोखाधड़ी की वारदातों को ट्रेस करने के निर्देश दिए गए थे. इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया. गिरफ्तार आरोपी नागपुर से अपनी कार में जयपुर आते थे और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचने के लिए पहले 10–15 किलोमीटर दूर वाहन खड़ा कर ऑटो का इस्तेमाल करते थे.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, आरोपी खुद को ‘काली माता का भक्त’ बताते और पूजा-पाठ के बहाने लोगों के जेवर उतरवा लेते थे. इसके बाद पीड़ित को नशीला पदार्थ सुंघा कर या आंख बंद करवा कर उनके कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे. उनकी वारदातों की चाल इतनी योजनाबद्ध थी कि पकड़ना आसान नहीं था.

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सूचना के आधार पर पुलिस ने अजमेर रोड के दूदू इलाके से तीन और विद्याधर नगर क्षेत्र से दो आरोपियों को पकड़ लिया. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद हुई है. जांच में सामने आया है कि यह गैंग सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी सक्रिय रही है. इनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और तकनीकी निगरानी के आधार पर गैंग का ट्रैकिंग कर उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की. इससे पहले जनवरी 2026 में माणकचौक क्षेत्र में एक युवक से इसी तरह जेवरात ठगने की घटना सामने आई थी.

सिर्फ एक दिन पहले, 2 अप्रैल को जयपुर में एक ज्वैलरी कारोबारी से 79 चांदी की अंगूठियों से भरा बैग इसी गैंग ने ठग लिया था. इस गिरफ्तारी से शहर में रहने वाले लोगों में राहत की लहर है, वहीं पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट किया जाए.

DCP नॉर्थ करण शर्मा ने कहा कि गिरोह के सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है. साथ ही पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि पूजा-पाठ और धार्मिक आडंबर के नाम पर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क रहें. इस कार्रवाई से जयपुर में बढ़ती अपराध दर को नियंत्रित करने और ठगी की घटनाओं को रोकने में पुलिस को बड़ा सफलता मिली है.

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