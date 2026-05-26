/एक क्लिक और खाते से गायब पैसे! ई-मित्र के नाम पर चल रहा था बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड

Rajasthan Crime News: जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जगतपुरा इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है. यह कॉल सेंटर लोगों को ई-मित्र रिटेलर आईडी दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था. पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया. मामले में 4 पुरुष आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, वहीं 5 महिला आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई सीएसटी, रामनगरिया थाना और साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने की. टीम को सूचना मिली थी कि जगतपुरा स्थित एबीएस प्लाजा की पहली मंजिल पर युवक-युवतियां लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए लोगों को ई-मित्र रिटेलर आईडी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और पूरे गिरोह को पकड़ लिया.

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कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कमरे में 5 युवक और 5 युवतियों को कॉलिंग करते हुए पकड़ा. वहां कई लैपटॉप और मोबाइल फोन चालू हालत में मिले. लैपटॉप की स्क्रीन पर लोगों के नाम और मोबाइल नंबरों की लंबी डेटा शीट खुली हुई थी. इन्हीं नंबरों पर कॉल कर लोगों को ई-मित्र रिटेलर आईडी दिलाने का लालच दिया जाता था.

जांच में सामने आया कि आरोपी “CSCeMitraKendra.com/login” नाम के एक पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे थे. आरोपियों द्वारा लोगों से QR Code और UPI के जरिए पैसे जमा करवाए जाते थे. भुगतान होने के बाद लोगों को जो आईडी दी जाती थी, उससे असली ई-मित्र सेवा शुरू ही नहीं होती थी. यानी पूरा खेल सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठने के लिए चलाया जा रहा था.

पुलिस ने मौके से 8 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप चार्जर और एक कार जब्त की है. शुरुआती पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के एक मुख्य संचालक का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह लंबे समय से लोगों को फर्जी वादों में फंसाकर ठगी कर रहा था. आरोपी खासतौर पर बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों को निशाना बनाते थे, जो ई-मित्र सेंटर खोलने की सोच रहे थे. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की जांच में जुटी हुई है.