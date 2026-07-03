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बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण पुलिस ने चंदवाजी में एक माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर को गिरफ्तार किया. मामूली विवाद में युवक की हत्या कर शव नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया गया. पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी प्रेमिका संग फरार हो गया था.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 03, 2026, 08:08 PM|Updated: Jul 03, 2026, 08:08 PM
बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल
Image Credit: ब्लाइंड मर्डर के आरोपी के साथ पुलिस की टीमSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: जयपुर ग्रामीण पुलिस ने चंदवाजी थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और आरोपी ने युवक की चाकू से हत्या कर शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया था ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस और ग्रामीणों को भ्रमित करने के लिए तीन दिन बाद अपनी प्रेमिका के साथ गांव छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि वह प्रेम प्रसंग के कारण फरार हुआ है और हत्या से उसका कोई संबंध नहीं है. वह पंजाब और हरियाणा में भी छिपा रहा. जांच के दौरान पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. इतना ही नहीं, हत्या के दौरान मृतक द्वारा काटे जाने से आरोपी के हाथ पर लगे निशानों को मिटाने के लिए उसने अपने हाथों को जानबूझकर जला भी लिया था.

7 जून को मिली थी पुलिस को सूचना

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पुलिस के अनुसार, 7 जून 2026 को सूचना मिली कि हरचन्दपुरा उर्फ काकराला गांव निवासी राकेश जाट का शव नदी किनारे मिट्टी में दबा हुआ मिला है. सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल, डॉग स्क्वॉड की सहायता से घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया. मृतक के भाई कालूराम जाट की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया.

25 सदस्यीय विशेष टीम का हुआ था गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 25 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई. टीम ने क्राइम पैटर्न विश्लेषण, तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, रूट ट्रेसिंग, लगातार फील्ड वेरिफिकेशन और मुखबिर तंत्र की सहायता ली. जांच के दौरान लगभग 250 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांव के पास पानी की टंकी के निकट रखी जाने वाली एक विशेष बोतल का वह शौच के लिए इस्तेमाल करता था. 6 जून को जब वह बोतल लेकर जा रहा था, तभी राकेश जाट से उसकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पीछे से हमला कर चाकू से कई वार किए, जिससे राकेश की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी अपने घर से फावड़ा लाया, शव को करीब 200 मीटर तक घसीटकर नदी किनारे पहले से परिचित स्थान पर गड्ढा खोदा और मिट्टी में दबा दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

1 महीने में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा जयपुर पुलिस रेंज आईजी राहुल प्रकाश और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निकटतम सुपरविजन में किया गया. अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा रणवीर सिंह, एसीपी जमवारामगढ़ रामकिशन विश्नोई और चंदवाजी थानाधिकारी निरीक्षक हीरालाल सैनी ने किया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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