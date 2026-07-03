/बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

Rajasthan Crime News: जयपुर ग्रामीण पुलिस ने चंदवाजी थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और आरोपी ने युवक की चाकू से हत्या कर शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया था ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस और ग्रामीणों को भ्रमित करने के लिए तीन दिन बाद अपनी प्रेमिका के साथ गांव छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि वह प्रेम प्रसंग के कारण फरार हुआ है और हत्या से उसका कोई संबंध नहीं है. वह पंजाब और हरियाणा में भी छिपा रहा. जांच के दौरान पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. इतना ही नहीं, हत्या के दौरान मृतक द्वारा काटे जाने से आरोपी के हाथ पर लगे निशानों को मिटाने के लिए उसने अपने हाथों को जानबूझकर जला भी लिया था.

7 जून को मिली थी पुलिस को सूचना

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पुलिस के अनुसार, 7 जून 2026 को सूचना मिली कि हरचन्दपुरा उर्फ काकराला गांव निवासी राकेश जाट का शव नदी किनारे मिट्टी में दबा हुआ मिला है. सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल, डॉग स्क्वॉड की सहायता से घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया. मृतक के भाई कालूराम जाट की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया.

25 सदस्यीय विशेष टीम का हुआ था गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 25 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई. टीम ने क्राइम पैटर्न विश्लेषण, तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, रूट ट्रेसिंग, लगातार फील्ड वेरिफिकेशन और मुखबिर तंत्र की सहायता ली. जांच के दौरान लगभग 250 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांव के पास पानी की टंकी के निकट रखी जाने वाली एक विशेष बोतल का वह शौच के लिए इस्तेमाल करता था. 6 जून को जब वह बोतल लेकर जा रहा था, तभी राकेश जाट से उसकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पीछे से हमला कर चाकू से कई वार किए, जिससे राकेश की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी अपने घर से फावड़ा लाया, शव को करीब 200 मीटर तक घसीटकर नदी किनारे पहले से परिचित स्थान पर गड्ढा खोदा और मिट्टी में दबा दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

1 महीने में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा जयपुर पुलिस रेंज आईजी राहुल प्रकाश और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निकटतम सुपरविजन में किया गया. अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा रणवीर सिंह, एसीपी जमवारामगढ़ रामकिशन विश्नोई और चंदवाजी थानाधिकारी निरीक्षक हीरालाल सैनी ने किया.