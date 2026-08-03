/जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

Jaipur News: सांभरलेक में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस के अनुसार महिला की अपनी ही भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद दोनों आरोपी सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार मृतका कमला देवी (65) की हत्या उनकी ही भतीजी ललिता ने अपने प्रेमी बबलू मीणा के साथ मिलकर की थी. दोनों ने पहले वारदात की योजना बनाई और फिर मौका देखकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए.

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शराब पार्टी और मौज-मस्ती के लिए किया कत्ल

जांच में सामने आया कि आरोपी बबलू मीणा दिन में इलाके की रेकी करता था और रात में वारदात को अंजाम देता था. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने शराब पार्टी और मौज-मस्ती के लिए पैसों का इंतजाम करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद वे जेवर और नकदी लेकर भाग निकले.

शिकायत के बाद पुलिस ने बनाई विशेष टीम

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान मिले सुरागों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

चोरी का सामान भी हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपी बबलू मीणा और ललिता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं.

डीएसपी मुकेश जोशी के नेतृत्व में मिली सफलता

इस पूरे मामले का खुलासा डीएसपी मुकेश जोशी के नेतृत्व में किया गया. थाना प्रभारी राम मिलन मीणा और उनकी टीम ने लगातार जांच कर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की. पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जा सके.