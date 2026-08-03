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जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

Rajasthan News: जयपुर के सांभरलेक में 65 वर्षीय कमला देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में भतीजी ललिता और उसके प्रेमी बबलू मीणा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार दोनों ने सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूटने के लिए हत्या की थी. चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dilip choudhary
Published:Aug 03, 2026, 09:35 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 09:35 PM IST
जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट
Image Credit: जयपुर के सांभरलेक में 65 वर्षीय कमला देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया.

Jaipur News: सांभरलेक में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस के अनुसार महिला की अपनी ही भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद दोनों आरोपी सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार मृतका कमला देवी (65) की हत्या उनकी ही भतीजी ललिता ने अपने प्रेमी बबलू मीणा के साथ मिलकर की थी. दोनों ने पहले वारदात की योजना बनाई और फिर मौका देखकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए.

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शराब पार्टी और मौज-मस्ती के लिए किया कत्ल
जांच में सामने आया कि आरोपी बबलू मीणा दिन में इलाके की रेकी करता था और रात में वारदात को अंजाम देता था. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने शराब पार्टी और मौज-मस्ती के लिए पैसों का इंतजाम करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद वे जेवर और नकदी लेकर भाग निकले.

शिकायत के बाद पुलिस ने बनाई विशेष टीम
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान मिले सुरागों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

चोरी का सामान भी हुआ बरामद
पुलिस ने आरोपी बबलू मीणा और ललिता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं.

डीएसपी मुकेश जोशी के नेतृत्व में मिली सफलता
इस पूरे मामले का खुलासा डीएसपी मुकेश जोशी के नेतृत्व में किया गया. थाना प्रभारी राम मिलन मीणा और उनकी टीम ने लगातार जांच कर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की. पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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