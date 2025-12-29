भिवाड़ी में नशीली दवाई बनाने वाला 60 करोड़ का पाउडर जब्त, मौके से 3 आरोपी भी गिरफ्तार

Bhiwadi Crime News: भिवाड़ी के कहरानी इलाके में बीती देर रात नशीली दवाइयों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने पत्रकारवार्ता कर पूरे मामले से पर्दा उठाया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुजरात एटीएस और जयपुर एसओजी से मिली संयुक्त और पुख्ता जानकारी के आधार पर फेज थर्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत कहरानी इलाके में स्थित एपीएल फार्मा नामक एक छोटी फार्मा इकाई पर देर रात दबिश दी गई.

पुलिस की टीम जैसे ही फैक्ट्री परिसर में पहुंची, वहां से अल्प्राजोलम नामक नशीली दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में पाउडर बरामद हुआ. मौके से करीब 22 किलो पाउडर के कैप्सूल जब्त किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पाउडर नशीली गोलियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है. इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने एक केमिस्ट समेत कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों में अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और कृष्ण कुमार यादव शामिल हैं. तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. अभी की जांच में यह सामने आया है कि इन लोगों ने पहले खुश्केड़ा इलाके में ट्रायल के तौर पर काम शुरू किया था और करीब छह महीने पहले ही कहरानी इलाके में इस अवैध गतिविधि को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया था. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अब तक करीब 4 से 5 किलो तैयार नशीला मैटेरियल बाजार में सप्लाई कर चुके हैं.

यह माल किन-किन इलाकों में और किन लोगों के जरिए पहुंचाया गया, इसको लेकर पुलिस अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है. पुलिस को आशंका है कि इस पूरे नेटवर्क के तार अन्य राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं और इसमें कई और लोग भी शामिल हैं.

