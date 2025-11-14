Zee Rajasthan
कुछ रुपये बने मौत की वजह! खाने के पैसों की नोकझोंक ने ले ली मजदूर की जान

Rajasthan Crime News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के बगरू के झाईं गांव में खाने के पैसों को लेकर हुए छोटे से विवाद ने जान ले ली. मजदूर शिवशंकर लोधा ने साथी मोहम्मद महबूब के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया. पुलिस ने 11 दिन की तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Jaipur Crime News: जयपुर के बगरू क्षेत्र में सामने आई एक चौंकाने वाली वारदात ने सभी को हैरान कर दिया है. मामला महज खाने के कुछ पैसों को लेकर शुरू हुए विवाद का था, जो देखते ही देखते हत्या जैसे गंभीर अपराध में बदल गया. यह घटना सेज थाना इलाके के झाईं गांव में करीब 11 दिन पहले हुई थी, जहां दो साथी मजदूरों के बीच मामूली कहासुनी ने एक की जान ले ली.

जानकारी के मुताबिक, मृतक मोहम्मद महबूब अमन और आरोपी शिवशंकर लोधा उर्फ बबलू शराब की दुकान के पास बैठे थे. खाने के पैसों को लेकर दोनों में गाली-गलौज शुरू हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक बबलू ने महबूब अमन के सिर पर ईंट से जोरदार हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से महबूब की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. डीसीपी जयपुर वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर थानाधिकारी उदय सिंह शेखावत की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम ने तकनीकी जांच, पारंपरिक पुलिसिंग और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की. कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली और शिवशंकर लोधा को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि विवाद खाने के पैसों को लेकर ही हुआ था, जिसके चलते उसने गुस्से में साथी मजदूर पर ईंट से हमला कर दिया. पुलिस अब मामले में बाकी तथ्यों की भी गहनता से जांच कर रही है.

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि छोटी-सी बात भी अगर गुस्से में बदल जाए, तो उसका नतीजा कितना दर्दनाक हो सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और किसी भी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

