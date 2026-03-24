जयपुर में पार्किंग गार्ड की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, साथी ही निकला हत्यारा

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के गलतागेट थाना क्षेत्र में पार्किंग गार्ड की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक के साथ काम करने वाले एक अन्य गार्ड को गिरफ्तार किया है, जिसने पैसों की तंगी और ऑनलाइन सट्टे में हुए नुकसान के चलते इस वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, 23 मार्च को हुई इस घटना में आरोपी प्रदीप कुमार यादव उर्फ कन्हैया को हिरासत में लिया गया है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का निवासी है और जयपुर में मृतक प्रमोद सिंह के साथ गार्ड की नौकरी कर रहा था. दोनों एक ही स्थान पर काम करते थे और अक्सर साथ ही समय बिताते थे.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी को क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खेलने की आदत थी. हाल ही में उसने सट्टे में करीब 5 हजार रुपये गंवा दिए थे, जिससे वह आर्थिक परेशानी में आ गया. पैसों की जरूरत होने पर उसने अपने साथी प्रमोद सिंह से 2 हजार रुपये उधार मांगे, लेकिन जब प्रमोद ने मना कर दिया तो आरोपी ने मन ही मन रंजिश पाल ली. घटना वाले दिन, यानी 23 मार्च की सुबह करीब 4 बजे, आरोपी ने गार्ड रूम में सो रहे प्रमोद सिंह पर हमला कर दिया. उसने पत्थर से सिर पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए चालाकी भी दिखाई.

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हत्या के बाद उसने मृतक के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उसके अंगूठे की मदद से करीब 29 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. इसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर पास की पानी की टंकी में फेंक दिया और फोन को भी छुपा दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को शक से दूर रखने के लिए पुलिस जांच के दौरान सामान्य तरीके से व्यवहार किया और जांच में शामिल भी रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के आगे उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी.

पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और बैंक लेन-देन की जांच की. जांच में पता चला कि मृतक के खाते से 29 हजार रुपये एक यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई. आखिरकार पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले का खुलासा तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित कार्रवाई की बदौलत संभव हो सका.

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