जयपुर के टटलूबाज गैंग का हुआ पर्दाफाश, इंस्टा–व्हाट्सऐप–टेलीग्राम पर की थी 50 लाख की ठगी

Jaipur Crime News: जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के ज़रिए ठगी करने वाले एक सक्रिय टटलूबाज़ गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 50 लाख रुपए की ठगी में शामिल 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये गैंग जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है. जयपुर साउथ में इनके खिलाफ 4 मुक़दमें दर्ज हैं. आरोपियों को पत्रकार कॉलोनी, श्याम नगर, मुहाना, मानसरोवर थाना पुलिस, डीएसटी टीम और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया है.

राजधानी जयपुर में सक्रिय टटलूबाज़ गैंग का पर्दाफाश हो गया है. जयपुर साउथ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दे शातिर टटलूबाज़ गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी जयपुर साउथ राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस टीम को इस गैंग के सक्रिय होने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस दौरान सामने आया कि टटलूबाज़ गैंग के बारे में पुख्ता जानकारी मिली. जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी अमित श्योराण, हर्ष यादव, सचिन, कमल चौधरी और राहुल डोडवालिया को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 40 सिम, दो थार गाड़ियां, एक स्विफ्ट कार, दो पावर बाइक, रस्सी, टेप, 62 हज़ार रुपए की नकदी और 3.50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि यह गैंग कॉल सेंटर पर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पैसा कई गुना करने का झांसा देता और असली नोट दिखाता है. पीड़ित के झांसे में आने के बाद उसे सुनसान जगह पर बुलाता है और फिर असली नोट लेकर उसे नकली नोट थमा देता है. ठगी का पता लगते ही विरोध करने पर उसे रस्सी से बाँधकर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं. पीड़ित का अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर फेंक देते हैं. प्रारंभिक जांच में इस गैंग से मिली एक डायरी में हिसाब–किताब भी मिला है. डायरी के अनुसार महज़ नवंबर महीने में ही यह गैंग क़रीब 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है. लेकिन इस गैंग से संबंधों के चलते कोई पीड़ित सामने नहीं आया था. पुलिस ने परिवादियों से संपर्क कर गैंग के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं.

जयपुर पुलिस ने लोगों से ऐसे पैसे डबल करने के झांसे से बचने की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा है. अब तक इस गैंग के खिलाफ पाँच मामले दर्ज हुए हैं. माना जा रहा है कि जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों से कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है.

