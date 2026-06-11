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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan News: कोटपूतली पुलिस ने NH-48 पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों से भरी कार पकड़ी और 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया. तलाशी में पिस्टल, कट्टा, कारतूस और लोहे की रॉड बरामद हुई. आरोपी जयपुर में बड़ी वारदात की फिराक में थे और बुटेरी फायरिंग केस से भी जुड़े मिले.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 11, 2026, 07:47 PM|Updated: Jun 11, 2026, 07:47 PM
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार
Image Credit: Kotputli Behror Police Action

Rajasthan Crime News: कोटपूतली कोटपूतली थाना पुलिस को अवैध हथियारों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर नाकाबंदी के दौरान एक कार की सघन तलाशी लेते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. पुलिस ने मौके से कार सवार 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

भारी मात्रा में हथियार और कार जब्त
कोटपूतली जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया. एसपी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान जब एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई. तो पुलिस टीम के होश उड़ गए. कार के अंदर से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और एक लोहे की रॉड बरामद हुई. पुलिस ने हथियारों को जब्त कर वारदात में इस्तेमाल की जा रही कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

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नांगल चौधरी से जयपुर जा रहे थे बदमाश, बड़ी वारदात की थी फिराक
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि कार सवार पांचों बदमाश हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके से जयपुर की ओर जा रहे थे. रास्ते में वे किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन कोटपूतली पुलिस की मुस्तैदी से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया.

बुटेरी गांव फायरिंग मामले से जुड़े हैं तार
पकड़े गए बदमाशों से जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, तो एक और बड़ा खुलासा हुआ. गिरफ्तार आरोपियों में से दो बदमाश पिछले दिनों बुटेरी गांव में हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना में भी शामिल थे. पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी.

मुख्यालय के आदेश पर जारी रहेगा अभियान: SP सतवीर सिंह
प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सतवीर सिंह ने साफ किया कि पुलिस मुख्यालय के सख्त आदेश हैं कि अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जाए. इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ आगे भी वाहनों की सघन तलाशी का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल, कोटपूतली थाना पुलिस पकड़े गए पांचों बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों और हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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