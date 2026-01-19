Zee Rajasthan
कंबोडिया से चल रहा था चाइनीज साइबर रैकेट, डिजिटल अरेस्ट से हजारों करोड़ की ठगी का खुलासा

Rajasthan News: ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने कम्बोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया. 25 आरोपी गिरफ्तार, 41 डिटेन किए गए. डिजिटल अरेस्ट और निवेश ठगी से हजारों करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Amit kumar yadav
Published: Jan 19, 2026, 10:35 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 10:35 PM IST

कंबोडिया से चल रहा था चाइनीज साइबर रैकेट, डिजिटल अरेस्ट से हजारों करोड़ की ठगी का खुलासा

Rajasthan Crime News: ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत जिला कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है. साइबर सेल और जिले के 15 थानों की 25 से अधिक टीमों ने एक साथ दबिश देकर कम्बोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. जो डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों से हजारों करोड़ रुपये की ठगी कर रहा था.

पुलिस कार्रवाई में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. बानसूर, रामनगर, गूंता, बुचियावास, मोठुका, फतेहपुर, सान्थलपुर, कोटपूतली, बहरोड़ सहित कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिले के कई इलाकों में एक साथ दबिश दी गई. इस दौरान 41 संदिग्धों को डिटेन किया गया, जिनमें से 15 से पूछताछ के बाद 25 आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि कंबोडिया में चाइनीज अपराधियों द्वारा फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं. इन कॉल सेंटरों से खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी और कस्टम अधिकारी बताकर भारतीय नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता था.

इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर मार्केट के नाम से विज्ञापन देकर असली ऐप से मिलते-जुलते फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट बनाकर निवेश के नाम पर ठगी की जाती थी. इस पूरे नेटवर्क में युवकों को विदेश भेजने वाला मुख्य दलाल सुरेश सेन पुत्र रामदयाल सेन निवासी रामनगर थाना बानसूर को गिरफ्तार किया गया है. सुरेश सेन के खिलाफ साइबर पुलिस थाना कोटपूतली-बहरोड़ में प्रकरण संख्या 02/2026 के तहत बीएनएस और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार सुरेश सेन पहले भी लखनऊ में साइबर अपराध के मामले में आरोपी रह चुका है.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुरेश सेन और उसके साथियों ने अब तक सैकड़ों युवकों को वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते कम्बोडिया भेजा. वहां उन्हें पहले 15 दिन साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर चाइनीज कॉल सेंटरों में तैनात किया जाता था. इन कॉल सेंटरों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब 1000 से 1500 लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें करीब 1000 अमेरिकी डॉलर मासिक वेतन और ठगी की रकम पर अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाता था.

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जयपुर रेंज के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में साइबर सेल और जिले के सभी थानाधिकारियों की टीम शामिल रही. पुलिस अब विदेश भेजे गए युवकों की पहचान, संपर्क प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन की गहन जांच कर रही है.

पुलिस की आमजन से अपील
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने लोगों से अपील की है कि विदेश नौकरी दिलाने वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन भरोसा न करें. पासपोर्ट, वीजा, कंपनी ऑफर लेटर और वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करें. किसी भी संदिग्ध ऑफर या एजेंट की सूचना तुरंत पुलिस को दें. साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने से संपर्क करें. जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फर्जी एजेंटों और विदेश जाकर साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

