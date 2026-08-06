/जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

Jaipur News: राजधानी जयपुर में हनीट्रैप के जरिए व्यापारी को ब्लैकमेल कर फिरौती मांगने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. सोडाला थाना पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला ने पहले व्यापारी से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर खाटू श्यामजी दर्शन के बहाने साथ ले गई. रास्ते में पहले से मौजूद गिरोह के अन्य सदस्यों ने व्यापारी का अपहरण कर लिया और दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी को सुरक्षित छुड़ाया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया.

दोस्ती से शुरू हुई पूरी साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने पूरी वारदात पहले से प्लान कर रखी थी. महिला सदस्य दिनेश बाई उर्फ अनुष्का मीणा ने व्यापारी से धीरे-धीरे संपर्क बढ़ाया. वह कई बार ग्राहक बनकर उसकी दुकान पर पहुंची और बातचीत के जरिए उसका भरोसा जीत लिया. जब दोनों के बीच पहचान बढ़ गई तो महिला ने व्यापारी को खाटू श्यामजी दर्शन के लिए साथ चलने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह तैयार हो गया.

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रास्ते में किया अपहरण

जैसे ही व्यापारी महिला के साथ रवाना हुआ, रास्ते में पहले से इंतजार कर रहे गिरोह के चार अन्य सदस्य वहां पहुंच गए. आरोपियों ने व्यापारी को जबरन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसे डराया-धमकाया गया और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहकर उसके परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे. परिवार के लोगों ने मामला पुलिस तक पहुंचाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

शिकायत मिलने के बाद सोडाला थाना पुलिस ने तुरंत विशेष टीम बनाई. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने व्यापारी का पता लगाया. कार्रवाई करते हुए व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में यह साफ हुआ कि आरोपियों का मकसद हनीट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलना था.

महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में दिनेश बाई उर्फ अनुष्का मीणा, अशोक मीणा, राजेश मीणा, राजेन्द्र कुमार मीणा और मनोज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है. सभी से पूछताछ जारी है और उनके आपसी संबंधों की भी जांच की जा रही है.

दूसरी वारदातों की भी होगी जांच

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका हो सकता है. इसलिए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने और किन लोगों को अपना शिकार बनाया. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह में कोई और सदस्य शामिल तो नहीं है.

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या अचानक हुई नई पहचान पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा न करें. किसी अनजान व्यक्ति के साथ सुनसान जगह पर जाने से बचें. अगर कोई व्यक्ति धमकी देकर पैसे मांगता है या झूठे मामले में फंसाने की बात करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.