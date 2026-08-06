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जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

Rajasthan News: जयपुर में हनीट्रैप गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है. महिला ने पहले व्यापारी से दोस्ती कर उसे प्रेमजाल में फंसाया, फिर साथियों ने अपहरण कर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 06, 2026, 10:35 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 10:35 PM IST
जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब
Image Credit: जयपुर में हनीट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया.

Jaipur News: राजधानी जयपुर में हनीट्रैप के जरिए व्यापारी को ब्लैकमेल कर फिरौती मांगने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. सोडाला थाना पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला ने पहले व्यापारी से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर खाटू श्यामजी दर्शन के बहाने साथ ले गई. रास्ते में पहले से मौजूद गिरोह के अन्य सदस्यों ने व्यापारी का अपहरण कर लिया और दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी को सुरक्षित छुड़ाया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया.

दोस्ती से शुरू हुई पूरी साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने पूरी वारदात पहले से प्लान कर रखी थी. महिला सदस्य दिनेश बाई उर्फ अनुष्का मीणा ने व्यापारी से धीरे-धीरे संपर्क बढ़ाया. वह कई बार ग्राहक बनकर उसकी दुकान पर पहुंची और बातचीत के जरिए उसका भरोसा जीत लिया. जब दोनों के बीच पहचान बढ़ गई तो महिला ने व्यापारी को खाटू श्यामजी दर्शन के लिए साथ चलने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह तैयार हो गया.

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रास्ते में किया अपहरण
जैसे ही व्यापारी महिला के साथ रवाना हुआ, रास्ते में पहले से इंतजार कर रहे गिरोह के चार अन्य सदस्य वहां पहुंच गए. आरोपियों ने व्यापारी को जबरन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसे डराया-धमकाया गया और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहकर उसके परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे. परिवार के लोगों ने मामला पुलिस तक पहुंचाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा
शिकायत मिलने के बाद सोडाला थाना पुलिस ने तुरंत विशेष टीम बनाई. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने व्यापारी का पता लगाया. कार्रवाई करते हुए व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में यह साफ हुआ कि आरोपियों का मकसद हनीट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलना था.

महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में दिनेश बाई उर्फ अनुष्का मीणा, अशोक मीणा, राजेश मीणा, राजेन्द्र कुमार मीणा और मनोज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है. सभी से पूछताछ जारी है और उनके आपसी संबंधों की भी जांच की जा रही है.

दूसरी वारदातों की भी होगी जांच
पुलिस का मानना है कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका हो सकता है. इसलिए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने और किन लोगों को अपना शिकार बनाया. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह में कोई और सदस्य शामिल तो नहीं है.

पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या अचानक हुई नई पहचान पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा न करें. किसी अनजान व्यक्ति के साथ सुनसान जगह पर जाने से बचें. अगर कोई व्यक्ति धमकी देकर पैसे मांगता है या झूठे मामले में फंसाने की बात करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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