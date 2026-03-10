जयपुर में वक्फ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग मामले में पुलिस ने चालान पेश किया, मुख्य आरोपी जिया-उर-रहीम सहित अन्य पर कार्रवाई

Jaipur News: राजधानी जयपुर में वक्फ संपत्ति से जुड़ी जमीन पर कथित अवैध प्लॉटिंग के मामले में पुलिस जांच के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. जयसिंहपुरा खोर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रकरण संख्या 376/2024 में अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश कर दिया है. मामले की सुनवाई अब ACMM Court No. 05 में होगी.

दस्तावेजों के अनुसार इस प्रकरण में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में जांच की थी. जांच के दौरान कुछ धाराओं में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट संख्या 201/2025 न्यायालय में प्रस्तुत की गई है. पुलिस द्वारा जारी चालान नोटिस के मुताबिक संबंधित पक्षों को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.

मीडिया पर प्रकाशित खबरों के बाद बढ़ी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर पहले भी मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं, जिनमें वक्फ संपत्ति पर कथित रूप से अवैध प्लॉटिंग और कब्जे के आरोप सामने आए थे. खबरों के बाद मामले ने तूल पकड़ा और संबंधित विभागों का ध्यान इस ओर गया.

इसी क्रम में राजस्थान वक्फ़ बोर्ड की ओर से भी अधिकारियों को पत्र लिखकर जमीन की सीमांकन (सीमा ज्ञान) कराने और यदि वक्फ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हुई हो तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

दस्तावेजों में सामने आए नाम

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में जिया-उर-रहीम को मुख्य आरोपी बताया गया है, जबकि रिजवान और आज़म को भी आरोपियों के रूप में शामिल किया गया है. पुलिस ने जांच के बाद संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं.

अदालत में होगी आगे की सुनवाई

अदालत के आदेश के अनुसार जांच पूरी होने के बाद प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट एफआईआर और अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न कर दी गई है. अब मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में होगी, जहां तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी.

लोगों का कहना है कि यदि वक्फ बोर्ड की जमीन पर वास्तव में अवैध प्लॉटिंग या कब्जा किया गया है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

