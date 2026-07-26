/आमेर में नशे की खेती का बड़ा खुलासा! खेत से मिले 3347 गांजे के पौधे, 481 किलो फसल जब्त

Jaipur News: जयपुर के आमेर में अवैध गांजे की खेती का खुलासा हुआ है. आमेर थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत छापराड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए खेत से गांजे के 3347 पौधे बरामद किए हैं. पुलिस ने सभी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जब्त कर लिया है. जब्त किए गए गांजे के पौधों का कुल हरा-गीला वजन 481 किलो 650 ग्राम बताया गया है. मामले में खेत मालिक की पहचान हो गई है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

छापराड़ी गांव में खेत में हो रही थी गांजे की खेती

पुलिस के अनुसार जयपुर शहर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर नशा तस्करों और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के दौरान आमेर थाना पुलिस और ANTF को सूचना मिली थी कि छापराड़ी गांव के एक खेत में अवैध तरीके से गांजे की खेती की जा रही है.

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सूचना मिलने के बाद आमेर थाना अधिकारी डॉ. गौतम डोटासरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने खेत की तलाशी ली तो वहां बड़ी संख्या में गांजे के पौधे दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पौधों को जमीन से उखाड़ लिया और उन्हें जब्त कर लिया.

3347 गांजे के पौधे मिले, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि खेत से मिले गांजे के सभी पौधों को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया गया है. पौधों का वजन करीब 481 किलो 650 ग्राम पाया गया. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से इस तरह की अवैध खेती कर रहा था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है.

खेत मालिक की पहचान, आरोपी की तलाश जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस खेत में गांजे की खेती की जा रही थी, उसका मालिक मूलचंद मीणा निवासी सीतारपुरा की ढाणी, ग्राम पंचायत छापराड़ी है. पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

इस पूरे मामले की जांच जयसिंहपुरा खोर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह को सौंपी गई है. पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि गांजे की खेती किस उद्देश्य से की जा रही थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.

नशे के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत नशे के अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है. आने वाले दिनों में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं अवैध नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.