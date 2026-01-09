Zee Rajasthan
जयपुर में फिर से बजा रोहित गोदारा के नाम से फोन, धमकी देकर मांगे 1 करोड़ रुपये, आखिर कब पकड़ा जाएगा गैंगस्टर?

Rajasthan Crime News: राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग फिर सक्रिय हो गया है. विदेश से कॉल कर व्यापारियों को करोड़ों की रंगदारी और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. जयपुर, बीकानेर, सीकर समेत कई जिलों में केस सामने आए हैं. पुलिस का दावा है कि गोदारा जल्द गिरफ्त में होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 09, 2026, 01:03 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 01:03 PM IST

जयपुर में फिर से बजा रोहित गोदारा के नाम से फोन, धमकी देकर मांगे 1 करोड़ रुपये, आखिर कब पकड़ा जाएगा गैंगस्टर?

Jaipur Crime News: राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है. एक के बाद एक व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है. जयपुर में एक व्यापारी से करोड़ रुपये मांगे गए, तो वहीं बीकानेर में केस वापस लेने की धमकी देकर महिलाओं को डराया गया. रोहित गोदारा विदेश में बैठकर लगातार राजस्थान में अपने क्राइम का साम्राज्य स्थापित कर रहा है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

लॉरेंस गैंग इन दिनों राजस्थान में कम एक्टिव है. लॉरेंस के नाम से अब धमकी भरे कॉल भी कम आ रहे हैं. इसकी वजह मानी जा रही है कि अनमोल विश्नोई अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है. वहीं लॉरेंस विश्नोई जेल में बंद है और जेल में सख्ती कर दी गई है. लेकिन अब राजस्थान में रोहित गोदारा अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है. पहले लॉरेंस और रोहित की दोस्ती थी. लॉरेंस के इशारे पर ही रोहित गोदारा राजस्थान के व्यापारियों को धमकाकर उनसे करोड़ रुपये की रंगदारी मांगता था और पूरा राजस्थान संभालता था. लेकिन अब पैसों के विवाद के चलते लॉरेंस और रोहित की दोस्ती में दरारें आ गईं और दोनों के रास्ते अलग हो गए. रोहित गोदारा अकेला अब राजस्थान में अपना नाम स्थापित करना चाहता है, इसलिए राजस्थान में एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है और लगातार व्यापारियों को धमकी देकर करोड़ों की रंगदारी मांग रहा है.

  • गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या करवाई रोहित गोदारा ने.
  • करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई रोहित गोदारा ने.

दोनों ही रोहित गोदारा के रास्ते के कांटे थे, इसलिए दोनों को रोहित ने अपने रास्ते से निकाल दिया. राजस्थान में राजू ठेठ एक बड़ा गैंगस्टर था और उसका भी नाम चलता था, लेकिन राजू की हत्या करवाने के बाद रोहित ने यह साबित किया कि राजस्थान में उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं है. सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रोहित से नहीं डरता था, इसलिए सुखदेव सिंह को भी मरवाकर रोहित गोदारा ने फिर अपना नाम बड़ा किया. अब रोहित एक के बाद एक व्यापारियों को विदेश से कॉल कर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांग रहा है.

एक RPS अधिकारी के खिलाफ साल 2015 के मामले में रोहित गोदारा के नाम से एक महिला को धमकी दी जा रही है. यह मामला राजस्थान के बीकानेर का है, जिसके बाद महिला पुलिस-प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, जबकि पूरा परिवार सहमा हुआ है. जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर एक खनन कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. आरोपी ने फोन कॉल और वॉइस नोट के जरिए न सिर्फ मोटी रकम की मांग की, बल्कि रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी.

  • साल 2025 के दिसंबर महीने में रावतभाटा में एक ठेकेदार को रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया.
  • चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के रूप में पहचान रखने वाले कन्हैयालाल खटीक को भी रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी दी गई थी.
  • सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति से गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो मैसेज करने वाले हिस्ट्रीशीटर ने फिरौती की राशि नहीं देने पर पीड़ित और उसके बेटे को गोली मारने की धमकी दी.
  • गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर न्यूरोसर्जन डॉ. दीपक आनंद से पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई. डॉ. दीपक आनंद को सात अक्टूबर को व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से कॉल आई थी.

इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है - विदेशी नंबरों से कॉलिंग. रोहित इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बड़े व्यापारियों को धमकी दे रहा है और उनसे करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूलने की कोशिश में जुटा है. सूत्रों की मानें तो कई मामलों में पीड़ित डर के कारण पुलिस तक नहीं पहुंचते. हालांकि पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और छुटभैये बदमाश गोदारा के नाम पर धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया है.

राजस्थान पुलिस ने दावा किया है कि रोहित को भी जल्द पकड़ा जाएगा. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. वहीं कौन सा व्यापारी कहां रहता है और कितना पैसा वाला है, इसकी जानकारी रोहित के स्थानीय मुखबिर दे रहे हैं, जो बिचौलिये का काम करते हैं. पुलिस अब ऐसे बिचौलियों पर भी एक्शन में जुटी है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रही है. रोहित को सूचना देने वालों को भी पुलिस पकड़ने में जुटी है.

राजस्थान पुलिस ही नहीं, बल्कि देश की अन्य एजेंसियां भी रोहित गोदारा के पीछे लगी हैं. अनमोल विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब रोहित गोदारा भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन फिलहाल वह राजस्थान के व्यापारियों के लिए चिंता बना हुआ है और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है.

