हैदराबाद का प्यार भिवाड़ी में बना मौत की कहानी! गुलफ़्सा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

Khairthal Crime News: भिवाड़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद आज मृतका के परिजन भिवाड़ी पहुंचे और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. मृतका की पहचान गुलफ़्सा के रूप में हुई है, जिसकी शादी साल 2021 में नदीम नाम के युवक से हुई थी.

जानकारी के अनुसार, नदीम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का निवासी है. बताया जा रहा है कि उसकी मुलाकात गुलफ़्सा से हैदराबाद में हुई थी, जहां दोनों एक निजी कंपनी ‘रेडियंट’ में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने शादी कर ली. हालांकि, परिजनों का कहना है कि यह शादी शुरू से ही विवादों में घिरी रही.

मृतका के परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही नदीम गुलफ़्सा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था. उनका आरोप है कि कई बार वह उसे छोड़कर मध्यप्रदेश भाग जाता था और लंबे समय तक संपर्क में नहीं रहता था. इससे गुलफ़्सा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

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परिजनों के मुताबिक, करीब 19 फरवरी को नदीम गुलफ़्सा को अपने साथ भिवाड़ी लेकर आया था. इसके बाद से ही गुलफ़्सा के साथ लगातार अत्याचार किए जाने की बात सामने आई है. परिवार का यह भी कहना है कि नदीम लंबे समय से दहेज को लेकर गुलफ़्सा पर दबाव बना रहा था और इसी को लेकर उसे प्रताड़ित करता था.

मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. परिजनों ने बताया कि गुलफ़्सा गर्भवती थी और उसके गर्भ में लगभग तीन माह का बच्चा था. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नदीम के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, जिससे गुलफ़्सा पर अतिरिक्त दबाव बना रहता था.

घटना के बाद से ही आरोपी पति नदीम फरार है. भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतका के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं.

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