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बाबूलाल कटारा से 50 लाख में खरीदा पेपर, फिर घर में बच्चों को रटाया… SI भर्ती में सनसनीखेज खुलासा

Rajasthan News: SI भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में SOG ने RSBCL के डिपो मैनेजर लोकेंद्र पंडया को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि पेपर 50 लाख में खरीदे गए थे और परिवार के सदस्यों को पढ़ाकर परीक्षा दिलाई गई थी. अब तक 142 गिरफ्तारी हो चुकी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 26, 2026, 07:51 PM|Updated: May 26, 2026, 07:51 PM
बाबूलाल कटारा से 50 लाख में खरीदा पेपर, फिर घर में बच्चों को रटाया… SI भर्ती में सनसनीखेज खुलासा
Image Credit: SI Bharti 2021 Paper Leak

SI Bharti 2021 Paper Leak: सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान में जांच एजेंसियों ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. राजस्थान राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSBCL) के डिपो मैनेजर को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने गिरफ्तार किया है. मंगलवार दोपहर टीम ने डूंगरपुर जिले के वरदा गांव से 58 साल के लोकेंद्र पंडया को उसके घर से दबोच लिया.

जांच में सामने आया है कि लोकेंद्र के भाई कुंदन कुमार पंडया ने RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से करीब 50 लाख रुपये में SI भर्ती परीक्षा के पेपर खरीदे थे. कुंदन मूल रूप से डूंगरपुर के सागवाड़ा इलाके का रहने वाला है. इस पूरे मामले में कुंदन, उसकी बेटी रिद्धि, लोकेंद्र की बेटी नेहा और बेटा नैतिक पहले ही साल 2025 में गिरफ्तार किए जा चुके हैं. एसओजी ने अब लोकेंद्र को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके.

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एडीजी (SOG) विशाल बंसल के मुताबिक, परीक्षा के सभी पेपर बाबूलाल कटारा ने कुंदन कुमार पंडया को दिए थे. इसके बाद कुंदन के भाई लोकेंद्र ने उन पेपर्स को अपने बेटे नैतिक, बेटी नेहा और भतीजी रिद्धि को परीक्षा से पहले पढ़वाया था. बताया गया कि तैयारी पूरी होने के बाद लोकेंद्र ने तीनों को अपनी गाड़ी से जयपुर पहुंचाया और लिखित परीक्षा दिलवाई. नतीजों में नैतिक और नेहा ने अच्छे नंबर हासिल किए थे. नैतिक को हिंदी में 200 में 143.33 और सामान्य ज्ञान में 147.20 अंक मिले थे. वहीं नेहा को हिंदी में 158.89 और सामान्य ज्ञान में 153.46 अंक मिले थे. तीनों ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन बाद में फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए. इसी कारण उनका चयन अंतिम सूची में नहीं हो पाया. तीनों को 10 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

इस केस में कुंदन कुमार पंडया को जून 2025 में गिरफ्तार किया गया था. वह सरकारी स्कूल में ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर कार्यरत था. आरोप है कि उसने 10 सितंबर 2021 को बाबूलाल कटारा के घर जाकर 50 लाख रुपये देकर पेपर हासिल किए थे. जानकारी के मुताबिक, उस समय कटारा अस्थमा की हर्बल दवाइयों के इलाज में थे और उसी बहाने कुंदन उनसे मिलने पहुंचा था. वहीं पर पेपर की डील हुई और तीनों दिन की परीक्षा के प्रश्नपत्र उसे मिल गए थे. इस पूरे SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 142 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब इसे 20 सितंबर को दोबारा आयोजित करने की तैयारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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