राजस्थान में शिक्षक भर्ती घोटाला! 5 डमी परीक्षार्थी और 3 MBBS छात्रों समेत 26 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan SOG Action: राजस्थान एसओजी ने वरिष्ठ शिक्षक सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जी तरीके से चयन कराने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है. SOG ने अंडमान-निकोबार, कोलकाता, जालौर, कोटा और जयपुर सहित 6 स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 5 डमी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया. सभी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इन डमी अभ्यर्थीयों ने 3 से 5 लाख तक पैसे लेकर मूल अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दिए थे, एग्जाम देने वाले डमी अभ्यर्थीयों में चार MBBS फाइनल ईयर के डॉक्टर्स भी शामिल थे. जो फ्लाइट जैसी लग्जरी सुख -सुविधाओं के साथ सिर्फ़ डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने आते थे.

40 लाख कैंडिडेट के फोटो मिलान के बाद पकड़े गए आरोपी

एसओजी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से 40 लाख कैंडिडेट के फोटो मिलान करते हुए आरोपियों तक पहुंची है. एसओजी ने सिर्फ़ फिलहाल सिर्फ़ साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को अभी चिन्हित किया है, लेकिन करीब 9 हजार चयनित टीचर कैंडिडेट का डाटा चिन्हित किया है जिनकी जांच शुरु हो चुकी है.

3 एमबीबीएस छात्र और 2 सरकारी शिक्षक गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में 3 एमबीबीएस छात्र और 2 सरकारी शिक्षक शामिल हैं. एक संदिग्ध एमबीबीएस छात्र को भी हिरासत में लिया गया है. SOG के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि यह मामला RPSC द्वारा आयोजित वरिष्ठ शिक्षक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी परीक्षा-2022 से जुड़ा है.24 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर 29 जनवरी 2023 को पुनः आयोजित की गई थी. शिकायत मिली थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की.

काफी मशक्कत के बाद हुई गिरफ्तारियां

इस पर SOG ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एसओजी के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती केवल फोटोग्राफ के आधार पर डमी अभ्यर्थियों की पहचान करना थी. इसके लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन डाटाबेस के समानांतर विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर 40 लाख संदिग्ध फोटो का मिलान किया गया. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारियां की गईं.

अब तक 26 आरोपी गिरफ़्तार

12 मूल अभ्यर्थी

9 डमी परीक्षार्थी

5 बिचौलिए

कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

