दूदू में मां ने नहीं दिए पैसे तो शराबी बेटे ने कर दिया कत्ल, गांव में पसरा मातम

Rajasthan News: दूदू के मौजमाबाद में नशे में बेटे ने अपनी मां भूरी देवी की लाठी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गांव में मातम और सन्नाटा पसरा. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया.

Published: Feb 15, 2026, 05:06 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 05:06 PM IST

दूदू में मां ने नहीं दिए पैसे तो शराबी बेटे ने कर दिया कत्ल, गांव में पसरा मातम

Dudu News: दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके के फरियादपुरा गांव में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. एक 19 वर्षीय नशेड़ी बेटे ने अपनी मां की लाठी से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. आरोपियों की इस करतूत ने पूरे गांव में मातम और डर का माहौल बना दिया.

जानकारी के अनुसार, मृतका भूरी देवी (40) अपने पति अर्जुनलाल रैगर के साथ अपने पैतृक घर फरियादपुरा में रहती थीं. शुक्रवार शाम भूरी देवी अपने पति के साथ बैंक से पैसे निकालकर घर लौटीं. घर पहुंचते ही उनका नशे का आदी इकलौता बेटा नंदराम ने शराब के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए.

जब काफी देर तक मां ने पैसे नहीं दिए, तो नंदराम ने रात करीब आठ बजे गुस्से में लाठी उठाई और कमरे में जाकर भूरी देवी के सिर पर वार किया. गंभीर चोट लगने के कारण भूरी देवी मौके पर ही मृत हो गईं.

हत्या के बाद नंदराम ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बाहर आकर चिल्लाने लगा कि उसने अपनी मां को मार डाला है. पड़ोसियों ने जब देखा कि नंदराम के हाथ और कपड़े खून से सने हैं, तो उन्होंने तुरंत मौजमाबाद पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना अधिकारी अनीता जाट की अगुवाई में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया. आरोपी के पास से लाठी बरामद की गई. पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया. ग्रामीणों ने बताया कि नंदराम अक्सर शराब के नशे में घर में विवाद करता था और परिवार के साथ झगड़े करता था. मृतका का शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. अंतिम संस्कार शनिवार को माधोराजपुरा के बीची में किया गया.

सीओ दूदू दीपक खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का लक्ष्य है कि जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

