/कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

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Rajasthan Crime News: जिले के बानसूर क्षेत्र के इंद्राणा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर उसका शव दफना दिए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बच्चे की हत्या उसके पिता द्वारा की गई, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
गांव में फैली सनसनी, पुलिस मौके पर पहुंची
घटना सामने आने के बाद इंद्राणा गांव में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बासदयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करने लगे.
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान 4 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है.
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी से पूछताछ जारी
बासदयाल थाना प्रभारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि सच सामने आ सके और दोषी को सजा दिलाई जा सके.
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