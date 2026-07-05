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कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

Rajasthan News: बानसूर के इंद्राणा गांव में 4 वर्षीय मासूम की हत्या कर शव दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया. आरोप पिता पर है. पुलिस, FSL टीम जांच में जुटी है और शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पूरे क्षेत्र में सनसनी और गुस्सा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 05, 2026, 06:39 PM|Updated: Jul 05, 2026, 06:39 PM
कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया
Image Credit: कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: जिले के बानसूर क्षेत्र के इंद्राणा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर उसका शव दफना दिए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बच्चे की हत्या उसके पिता द्वारा की गई, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

गांव में फैली सनसनी, पुलिस मौके पर पहुंची
घटना सामने आने के बाद इंद्राणा गांव में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बासदयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करने लगे.

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एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान 4 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी से पूछताछ जारी
बासदयाल थाना प्रभारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि सच सामने आ सके और दोषी को सजा दिलाई जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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