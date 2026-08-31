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सूना मकान देख चोरों ने बोला धावा! 80 लाख के सोने-चांदी के जेवर लेकर हुए फरार

Rajasthan News: जयपुर के विद्याधर नगर में बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया. 30-31 अगस्त की रात करीब 80 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. परिवार के बाहर जाने के बाद हुई वारदात में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 31, 2026, 11:31 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 11:31 PM IST
सूना मकान देख चोरों ने बोला धावा! 80 लाख के सोने-चांदी के जेवर लेकर हुए फरार
Image Credit: जयपुर के विद्याधर नगर में बंद मकान से 80 लाख की चोरों ने चोरी की.

Jaipur News: जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. चोर करीब 80 लाख रुपये कीमत के गहने चोरी कर ले गए. वारदात का पता उस समय चला, जब सुबह नौकरानी घर पहुंची और मुख्य दरवाजे के ताले टूटे मिले. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

परिवार के बाहर जाते ही बंद मकान पर नजर
पीड़ित कर्नल महावीर प्रसाद जांगिड़ ने पुलिस को बताया कि उनकी सास का निधन होने के कारण वह 19 अगस्त को परिवार के साथ कोटड़ा नीम का थाना गए थे. इस दौरान घर बंद था. इसी बीच चोरों ने मकान को निशाना बना लिया. बताया जा रहा है कि चोरी 30 और 31 अगस्त की रात के बीच हुई.

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मेन गेट से लेकर कमरे तक ताले तोड़े
चोरों ने घर में घुसने के लिए सबसे पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने बेडरूम और स्टोर रूम के ताले भी तोड़ दिए. घर के अंदर घुसने के बाद चोरों ने सामान खंगाला. वारदात के बाद घर का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा मिला.

गहनों के डिब्बे मिले खाली
घर की जांच करने पर बेडरूम में रखे गहनों के डिब्बे खाली मिले. रिपोर्ट के मुताबिक चोर सोने की चूड़ियां, हार, चेन, अंगूठियां, नथ और टीका समेत कई गहने चोरी कर ले गए. पीड़ित के अनुसार करीब 200 ग्राम सोने और 200 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं. इनकी कुल कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है.

नौकरानी के पहुंचने पर खुला राज
चोरी की घटना का पता सुबह उस समय चला, जब नौकरानी रोज की तरह घर पहुंची. वहां मुख्य दरवाजे के ताले टूटे देखकर वह हैरान रह गई. उसने तत्काल मकान मालिक को इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिवार को चोरी की वारदात का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलते ही विद्याधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का जायजा लिया और चोरी से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए. मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके.

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोर किस रास्ते से मकान तक पहुंचे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. आसपास के कैमरों के साथ इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. बंद मकान में इतनी बड़ी चोरी के बाद पुलिस के सामने आरोपियों तक पहुंचने और चोरी गए लाखों रुपये के जेवरात बरामद करने की चुनौती है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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