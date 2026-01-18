गर्लफ्रेंड की शर्त में नौकर ने मालिक के घर से चुरा लिए 52 लाख, पुलिस ने 1500 KM दूर दबोचा, पढ़ें 'आशिक चोर' की ये कहानी

Jaipur Crime News: जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को सी-स्कीम इलाके के एक एक्सपोर्ट व्यापारी के घर हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह चोरी किसी बाहरी गैंग ने नहीं, बल्कि व्यापारी के घर में पिछले 27 साल से काम कर रहे नौकर ने ही अंजाम दी. आरोपी की पहचान बिहार निवासी मंटू ठाकुर के रूप में हुई है. पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि चोरी की रकम की 200% रिकवरी का दावा भी किया है.

पुलिस के मुताबिक व्यापारी ने शिकायत में कहा था कि घर से 22 लाख रुपये चोरी हुए हैं. लेकिन पूछताछ में मंटू ठाकुर ने खुद स्वीकार किया कि उसने 52 लाख रुपये चोरी किए. यह खुलासा पुलिस टीम के लिए भी चौंकाने वाला था. आरोपी ने पूरी रकम पुलिस के हवाले कर दी, जिससे मामला 200% रिकवरी के रूप में सामने आया.

1500 किलोमीटर तक पीछा कर गिरफ्तार किया गया

थाना प्रभारी सीआई पूनम चौधरी के नेतृत्व में चोरी की जांच के लिए टीम बनाई गई. स्पेशल टीम के सदस्य रामावतार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखी. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और पुलिस ने लगभग 1500 किलोमीटर तक पीछा कर मंटू ठाकुर को पकड़ लिया. उसे हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया, जहां गहन पूछताछ जारी है.

मालिक विदेश में था, मंटू ने रकम उड़ाई

पूछताछ में पता चला कि मंटू पहले से ही अलमारी में रखी नकदी देख चुका था. जब मकान मालिक परिवार सहित विदेश गया, तब मंटू ने दीवार कूदकर घर में घुसा और तिजोरी और अलमारी की खुफिया चाबी से ताले खोले. उसने पूरी रकम लेकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि उसने चोरी से पहले ही तिजोरी की खुफिया चाबी तैयार कर रखी थी.

शादीशुदा और गर्लफ्रेंड की शर्त ने बढ़ाई लालच की आग

मंटू ने पूछताछ में कहा कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है. गर्लफ्रेंड ने कहा था कि वह केवल पैसे वाले लड़के से शादी करेगी. इसी लालच और दबाव में मंटू ने अपने 27 साल पुराने भरोसे को तोड़ा और अपने मालिक के घर चोरी कर डाली. उसने चोरी की रकम से अपने गांव में लगभग 7 लाख रुपये का मंदिर भी बनवाया.

FIR में 22 लाख का जिक्र, चोर ने कबूला 52 लाख

एसीबी विनोद ने बताया कि व्यापारी ने FIR में केवल 22 लाख रुपये चोरी होने की बात कही थी, जबकि आरोपी ने खुद 52 लाख रुपये चोरी करने की बात कबूल की. जांच में यह भी सामने आया कि मंटू लंबे समय से चोरी कर धीरे-धीरे रकम अपने गांव भेजता रहा. यानी यह सिर्फ एक दिन की वारदात नहीं, बल्कि संभवतः लंबे समय से चल रही साजिश का हिस्सा है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या मंटू ने इससे पहले भी इसी तरह की चोरी की है या उसने पहले भी किसी तरह रकम जमा की थी.

