/कुएं में लटकाते थे चोरी की बाइक! जयपुर में वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार, 51 मोटरसाइकिल बरामद

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Rajasthan Crime: जयपुर शहर पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रताप नगर थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ में चोरी की 80 वारदातों का खुलासा हुआ है, जबकि पुलिस ने उनके कब्जे से 51 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिए आरोपी मोटर साइकिलें कुएं में भी लटका देते थे. पुलिस अन्य आरोपियों का पता लगा रही है.
प्रताप नगर थाना क्षेत्र ने हासिल की सफलता
जयपुर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों के बीच प्रताप नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर निवासी शेर सिंह और कमलजीत उर्फ कमल को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में वाहन चोरी में सक्रिय थे.
करीब 80 मामलों का हुआ खुलासा
पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो वाहन चोरी के एक-दो नहीं, बल्कि करीब 80 मामलों का खुलासा हुआ. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 51 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. बरामद बाइकें जयपुर के प्रताप नगर, मालपुरा गेट, सांगानेर सदर, शिप्रापथ, शिवदासपुरा और चाकसू समेत कई थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थीं. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का पूरा तरीका भी बताया. दोनों पहले सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही बाइक का लॉक तोड़कर उसे ले जाते और नंबर प्लेट बदल देते थे. इसके बाद चोरी की बाइक को सुनसान जगह पर छिपाकर बेचने की तैयारी करते थे.
क्या बोली पुलिस उपयुक्त पूर्व रंजीता शर्मा?
पुलिस उपयुक्त पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए ग्राहक तलाशते थे. 7 सितंबर को भी दोनों चोरी की एक मोटरसाइकिल बेचने के लिए चूलना अपार्टमेंट, द्रव्यवती नदी के पास पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपी कमलजीत का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसके खिलाफ जयपुर के कई थानों में वाहन चोरी, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक वह पहले से कई मामलों में न्यायालय के स्थायी गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहा था.
वाहन चोर गिरोह का खुलासा
2 शातिर आरोपी गिरफ्तार
80 वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा
51 मोटरसाइकिलें बरामद
जयपुर के कई थाना क्षेत्रों में वारदात
सुनसान जगहों पर करते थे रेकी
लॉक तोड़कर बाइक चोरी
नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे
दूसरे जिलों में खपाने की तैयारी
कुंए से भी की बाइक बरामद
डीसीपी रंजीता शर्मा ने कहा कि चोरी के बाद यदि पुलिस का दबाव होता या कार्रवाई तेज होती तो आरोपी मोटरसाइकिल कुएं में तक लटका देते थे . पुलिस ने सुनसान जगह के अलावा कुएं से भी मोटरसाइकिल बरामद की है. चोरी के बाद आरोपी मोदी मोटरसाइकिल को 5 से 6 हजार में बेच देते थे. चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों का भी पता लगाया जा रहा है.
फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को संभावना है कि पूछताछ में वाहन चोरी की और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है और चोरी के अन्य वाहनों की बरामदगी भी हो सकती है.
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