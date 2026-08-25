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समझौते के लिए जुटे थे दोनों पक्ष, कहासुनी के बाद बरसे चाकू! युवक की मौत

Rajasthan News: विद्याधर नगर में राजीनामे के लिए जुटे युवकों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई. हमले में 21 वर्षीय शाकिर देशवाली की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई कय्यूम घायल है. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 25, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 04:47 PM IST
समझौते के लिए जुटे थे दोनों पक्ष, कहासुनी के बाद बरसे चाकू! युवक की मौत
Image Credit: विद्याधर नगर में राजीनामे के लिए जुटे युवकों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी में 21 वर्षीय शाकिर देशवाली की मौत हो गई.

Rajasthan Crime News: शहर के विद्याधर नगर इलाके में राजीनामा के लिए आए युवकों के बीच हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई. चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया. पुलिस आरोप में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

एक युवक की मौत, बड़ा भाई हुआ घायल
पुलिस के अनुसार विद्याधरनगर में सोमवार देर रात चाकूबाजी में 21 वर्षीय एक युवक शाकिर देशवाली की मौत हो गई. वहीं, युवक का बड़ा भाई कय्यूम (38) घायल हो गया. थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में रविवार को शराब पीने के दौरान भी झगड़ा हुआ था. सोमवार देर रात दोनों पक्ष समझाइश के लिए जमा हुआ थे. इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया और चाकूबाजी हो गई. घायल कय्यूम ने बताया- हमारा भट्टा बस्ती निवासी कुछ लड़कों से पैसों को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. कय्यूम ने बताया- मौके पर 5 से 6 लोग खड़े थे. कुछ लोग गाड़ियों पर बैठे थे. उन्होंने चाकू निकालकर पहले मेरे भाई की जांघ पर वार कर दिया. मुझ पर भी चाकू से वार कर दिया. शाकिर का काफी खून बह गया था गंभीर हालत में भाई को इलाज के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ले जाया गया था. सोमवार रात करीब 2:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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10 दिन पहले ही हुआ था बेटा
जानकारी के अनुसार मृतक शाकिर देशवाली जेडीए कच्ची बस्ती का रहने वाला था. उसके 10 दिन पहले ही बेटा हुआ था. वारदात के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके घर पहुंचे. लोगों ने चाकूबाजी पर आक्रोश जताया.

'बकरी' के खिलाफ हत्या का आरोप
विद्याधर नगर थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि इस मामले में शाकिर के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई. रिपोर्ट में रफीक उर्फ बकरी भट्टा बस्ती सहित चार पांच अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है. इस मामले में विशेष टीम गठित करके आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है. सज्जन कुमार का कहना है कि हत्या के पीछे अभी तक कोई बड़ी वजह नहीं आई है. छोटे मोटे लेनदेन को लेकर कहासुनी की बात सामने आ रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है. विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और चाकूबाजी में कौन-कौन शामिल था, इसका पता जांच के बाद स्पष्ट होगा. फिलहाल पुछताछ के लिए कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है. वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित की गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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