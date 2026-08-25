/समझौते के लिए जुटे थे दोनों पक्ष, कहासुनी के बाद बरसे चाकू! युवक की मौत

Rajasthan Crime News: शहर के विद्याधर नगर इलाके में राजीनामा के लिए आए युवकों के बीच हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई. चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया. पुलिस आरोप में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

एक युवक की मौत, बड़ा भाई हुआ घायल

पुलिस के अनुसार विद्याधरनगर में सोमवार देर रात चाकूबाजी में 21 वर्षीय एक युवक शाकिर देशवाली की मौत हो गई. वहीं, युवक का बड़ा भाई कय्यूम (38) घायल हो गया. थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में रविवार को शराब पीने के दौरान भी झगड़ा हुआ था. सोमवार देर रात दोनों पक्ष समझाइश के लिए जमा हुआ थे. इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया और चाकूबाजी हो गई. घायल कय्यूम ने बताया- हमारा भट्टा बस्ती निवासी कुछ लड़कों से पैसों को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. कय्यूम ने बताया- मौके पर 5 से 6 लोग खड़े थे. कुछ लोग गाड़ियों पर बैठे थे. उन्होंने चाकू निकालकर पहले मेरे भाई की जांघ पर वार कर दिया. मुझ पर भी चाकू से वार कर दिया. शाकिर का काफी खून बह गया था गंभीर हालत में भाई को इलाज के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ले जाया गया था. सोमवार रात करीब 2:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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10 दिन पहले ही हुआ था बेटा

जानकारी के अनुसार मृतक शाकिर देशवाली जेडीए कच्ची बस्ती का रहने वाला था. उसके 10 दिन पहले ही बेटा हुआ था. वारदात के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके घर पहुंचे. लोगों ने चाकूबाजी पर आक्रोश जताया.

'बकरी' के खिलाफ हत्या का आरोप

विद्याधर नगर थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि इस मामले में शाकिर के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई. रिपोर्ट में रफीक उर्फ बकरी भट्टा बस्ती सहित चार पांच अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है. इस मामले में विशेष टीम गठित करके आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है. सज्जन कुमार का कहना है कि हत्या के पीछे अभी तक कोई बड़ी वजह नहीं आई है. छोटे मोटे लेनदेन को लेकर कहासुनी की बात सामने आ रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है. विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और चाकूबाजी में कौन-कौन शामिल था, इसका पता जांच के बाद स्पष्ट होगा. फिलहाल पुछताछ के लिए कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है. वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित की गई है.