Behror Crime: खुली जेल से फरार कुख्यात बदमाश पर्रा गिरफ्तार, 26 संगीन केसों में वांछित

Rajasthan Crime News: बहरोड़ पुलिस ने अलवर खुली जेल से फरार 26 केसों में वांछित हिस्ट्रीशीटर प्रश्नदीप उर्फ पर्रा को गिरफ्तार किया. उसने जेल में साथियों संग लूट की योजना बनाई थी. खुली जेलों में हार्डकोर बदमाशों की एंट्री और वारदात की साजिशें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं.

Published: Aug 11, 2025, 12:00 IST | Updated: Aug 11, 2025, 12:00 IST

Behror Crime: खुली जेल से फरार कुख्यात बदमाश पर्रा गिरफ्तार, 26 संगीन केसों में वांछित

Kotputli Behror Crime News: बहरोड़ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुये बड़ा खुलासा किया. राज्य सरकार की खुली जेलों में शराब पार्टी करने वाली वाली बाहरी बदमाशों को बेरोक टोक एंट्री मिलने व हार्डकोर बदमाश वारदातों की साजिश रचकर इन्हें अंजाम देने के मामले मे अलवर केंद्रीय कारागार की खुली जेल से फरार हिस्ट्रीशीटर प्रश्नदीप उर्फ पर्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

कुछ दिन पहले लूट के मामले में किया था गिरफ्तार
बदमाश पर्रा को कोतवाली थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले गैंग के साथ लूट के प्रयास में गिरफ्तार किया था. उसे रिमांड पर लिया गया है. जहां पूछताछ में उसने बताया कि 18 फरवरी 2025 को उसने अलवर खुली जेल में बहरोड़ निवासी महेश जांगिड़ एवं रवि उर्फ भैरू के साथ शराब पार्टी की थी. इस दौरान तीनों ने मिलकर बहरोड़ में लूट की योजना बनाई थी. जिसे अंजाम देने के लिए प्रश्नदीप उर्फ पर्य 14 जुलाई को अलवर की खुली जेल से फरार हो गया था. मगर पर्रा 4 अगस्त को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दहमी गांव के पास वारदात से पहले पकड़ा गया. उसके पास से पिस्टल, कारतूस बरामद हुए थे.

अन्य हिस्ट्रीशीटर भी साथ हुए गिरफ्तार
बदमाश के साथ एक अन्य हिस्ट्रीशीटर आकाश और अनंतराव भी पकड़े गए थे. पुलिस ने पर्रा को 4 दिन के रिमांड पर लिया था. उससे पूछताछ में महेश जांगिड़ के भी शामिल होने की बात सामने आई. जिसके बाद आरोपी महेश जांगिड़ को गिरफ्तार किया गया. उसे कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है. केंद्रीय कारागारों की खुली जेल हार्डकोर बदमाशों का स्वर्ग बनी हुई है. जहां हार्डकोर बदमाशों को भी ''अच्छे व्यवहार'' का सर्टिफिकेट देकर जेल अधिकारी खुली जेल में भेज रहे हैं.

2018 में पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था अलर्ट
अलवर जेल में जिस पर्रा को अच्छा बंदी माना गया. उसके बारे में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया था. इस सूची में 42 हार्डकोर बदमाश थे. इतना ही नहीं पर्रा पर बहरोड़ में कारोबारी को खुले आम गोली मारकर हत्या करने जैसे 26 संगीन केस दर्ज हैं. करीब 9 साल पहले उसे यूपी के गैंगस्टरों के साथ संपर्क में पकड़ा था. अलवर खुली जेल से फरार होने वाला पर्रा अकेला नहीं है. उसके बाद पुलिस ने जयपुर खुली जेल से आकर बहरोड़ में फिरौती वसूलने के आरोप में बदमाश अशोक उर्फ ठाकरिया को भी पकड़ा. जो सीसीटीवी फुटेज में हथियारों व गनमैन के साथ दिखा था.

