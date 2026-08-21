/पैसों के लेन-देन के विवाद में घर के बाहर से उठा ले गए कार, पुलिस ने पीछा कर एक को दबोचा

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में हरसोरा थाना क्षेत्र के लोयती गांव मे पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष दूसरे की कार अपने साथ जबरन उठा कर ले आए. दोनों पक्षों के बीच विवाद व कार की सूचना के बाद पुलिस ने वाहनों की तलाश शुरू की.

हरसौरा की ओर दो गाड़ियों के आने की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की. जिसपर पुलिस को देखकर वाहन सवार एक पक्ष ने गाड़ियां वापस मोड़ लीं और कस्बे की ओर भागने लगे. वहीं पुलिस ने पीछा किया, तो छिपारी रोड पर एक गाड़ी को रोककर एक व्यक्ति को पकड़ा लिया. वहीं दूसरी गाड़ी में सवार लोग मौके से फरार होने में कामयाब हो गए.

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घर के बाहर खड़ी कार चोरी

जानकारी के अनुसार, लोयती नांगल निवासी विकास ने घर के बाहर खड़ी कार चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना पर क्षेत्र मे नाकाबंदी करवाई. जिसपर सामने से दो गाड़ी आती दिखी जिन्हें रुकवाने का प्रयास किया. इसी दौरान दोनों कार सवारों ने दोनों गाड़ियों को वापस घुमाकर ले जाने लगे, तभी पुलिस ने पीछा करते हुए एक कार सहित कार में सवार व्यक्ति को पकड़ लिया. जिसके बाद पूछताछ में ये सामने आया कि इनका विवाद आपसी लेन-देन से जुड़ा हुआ है.

लेने-देने के विवाद के चलते उठा ले गए कार

लेने-देने के विवाद के चलते एक पक्ष अपने साथ एक कार लेकर आया था. जिसपर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर खड़ी कार को उठा ले गए. पहले पक्ष ने पुलिस को घर के बाहर खड़ी गाड़ी की चोरी की सूचना दी जिसपर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई. जिसके बाद नाकाबंदी को देखकर कार सवार कार को वापस घुमाकर मौके पर छोड़कर मौके से फरार होने लगे थे, लेकिन पीछा कर रही पुलिस एक व्यक्ति को कार सहित पकड़ने में कामयाब हो गई.

वहीं दूसरी गाड़ी में सवार लोग पुलिस को चकमा देकर निकल गए. थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद था. इसी विवाद के चलते संबंधित लोग कार को अपने साथ लेकर आए थे. कार चोरी होने का मामला नहीं है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.