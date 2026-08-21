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पैसों के लेन-देन के विवाद में घर के बाहर से उठा ले गए कार, पुलिस ने पीछा कर एक को दबोचा

Rajasthan Crime: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र के लोयती गांव में पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद के बाद एक पक्ष दूसरे की घर के बाहर खड़ी कार अपने साथ ले गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 21, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 03:49 PM IST
पैसों के लेन-देन के विवाद में घर के बाहर से उठा ले गए कार, पुलिस ने पीछा कर एक को दबोचा
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में हरसोरा थाना क्षेत्र के लोयती गांव मे पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष दूसरे की कार अपने साथ जबरन उठा कर ले आए. दोनों पक्षों के बीच विवाद व कार की सूचना के बाद पुलिस ने वाहनों की तलाश शुरू की.

हरसौरा की ओर दो गाड़ियों के आने की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की. जिसपर पुलिस को देखकर वाहन सवार एक पक्ष ने गाड़ियां वापस मोड़ लीं और कस्बे की ओर भागने लगे. वहीं पुलिस ने पीछा किया, तो छिपारी रोड पर एक गाड़ी को रोककर एक व्यक्ति को पकड़ा लिया. वहीं दूसरी गाड़ी में सवार लोग मौके से फरार होने में कामयाब हो गए.

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घर के बाहर खड़ी कार चोरी

जानकारी के अनुसार, लोयती नांगल निवासी विकास ने घर के बाहर खड़ी कार चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना पर क्षेत्र मे नाकाबंदी करवाई. जिसपर सामने से दो गाड़ी आती दिखी जिन्हें रुकवाने का प्रयास किया. इसी दौरान दोनों कार सवारों ने दोनों गाड़ियों को वापस घुमाकर ले जाने लगे, तभी पुलिस ने पीछा करते हुए एक कार सहित कार में सवार व्यक्ति को पकड़ लिया. जिसके बाद पूछताछ में ये सामने आया कि इनका विवाद आपसी लेन-देन से जुड़ा हुआ है.

लेने-देने के विवाद के चलते उठा ले गए कार

लेने-देने के विवाद के चलते एक पक्ष अपने साथ एक कार लेकर आया था. जिसपर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर खड़ी कार को उठा ले गए. पहले पक्ष ने पुलिस को घर के बाहर खड़ी गाड़ी की चोरी की सूचना दी जिसपर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई. जिसके बाद नाकाबंदी को देखकर कार सवार कार को वापस घुमाकर मौके पर छोड़कर मौके से फरार होने लगे थे, लेकिन पीछा कर रही पुलिस एक व्यक्ति को कार सहित पकड़ने में कामयाब हो गई.

वहीं दूसरी गाड़ी में सवार लोग पुलिस को चकमा देकर निकल गए. थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद था. इसी विवाद के चलते संबंधित लोग कार को अपने साथ लेकर आए थे. कार चोरी होने का मामला नहीं है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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