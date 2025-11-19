Zee Rajasthan
पारिवारिक विवाद में जल्लाद बनी औलाद! बेटे ने मां को सुलाई मौत की नींद

Rajasthan Crime: कोटपूतली के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लीलामंडा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां तुर्किया की ढाणी में रहने वाली कमला देवी उम्र 66 वर्ष की उसके बेटे राहुल ने सिर पर लाठी मारकर हत्या कर दी.

Published: Nov 19, 2025, 06:41 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 06:41 PM IST

पारिवारिक विवाद में जल्लाद बनी औलाद! बेटे ने मां को सुलाई मौत की नींद

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लीलामंडा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां तुर्किया की ढाणी में रहने वाली कमला देवी उम्र 66 वर्ष की उसके बेटे राहुल ने सिर पर लाठी मारकर हत्या कर दी. घटना रात्रि की बताई जा रही है. झगड़ा परिवार के भीतर हुआ था.

पुलिस के मुताबिक रात को मां, बेटे और पिता के बीच विवाद बढ़ गया. इसी दौरान राहुल ने गुस्से में आकर कमला देवी पर लाठी से वार कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस पहुंची तो महिला मृत अवस्था में मिली. शव को नारायणपुर CHC ले जाया गया. जिसके बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

महिला के दो बेटे हैं. दोनों अविवाहित हैं. बड़ा बेटा राहुल घटना के बाद फरार हो गया. छोटा बेटा चेतन 24 साल का है. थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

