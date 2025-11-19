पारिवारिक विवाद में जल्लाद बनी औलाद! बेटे ने मां को सुलाई मौत की नींद

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लीलामंडा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां तुर्किया की ढाणी में रहने वाली कमला देवी उम्र 66 वर्ष की उसके बेटे राहुल ने सिर पर लाठी मारकर हत्या कर दी. घटना रात्रि की बताई जा रही है. झगड़ा परिवार के भीतर हुआ था.

पुलिस के मुताबिक रात को मां, बेटे और पिता के बीच विवाद बढ़ गया. इसी दौरान राहुल ने गुस्से में आकर कमला देवी पर लाठी से वार कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस पहुंची तो महिला मृत अवस्था में मिली. शव को नारायणपुर CHC ले जाया गया. जिसके बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला के दो बेटे हैं. दोनों अविवाहित हैं. बड़ा बेटा राहुल घटना के बाद फरार हो गया. छोटा बेटा चेतन 24 साल का है. थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा जिले में गिरधरपुरा गांव में पुराने विवाद को लेकर पड़ोसियों ने कार में तोड़फोड़ की और एक बालक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया. पैसे की लेनदेन को लेकर दो पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है. इसी बात को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. पड़ोसियों ने लाठी से कार के शीशे भी तोड़ दिए.

पीड़ित परिवार ने एसपी को परिवाद पेश कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई. पीड़ित महेश सुमन ने जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई. पीड़ित परिवार का कहना है कि वह नानंता थाना पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.