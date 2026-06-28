/नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

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Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के खोह नागोरियान थाना पुलिस ने बूंदू विहार कॉलोनी, बांध्या मोड़ पर हुई महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मृतका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी.
घटना 27 जून को बूंदू विहार कॉलोनी बांध्या मोड़ पर हुई थी. आरोपी वारदात के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर फरार हो गया था, लेकिन लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिल बैरवा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में बूंदू विहार, बांध्या मोड़, खोह नागोरियान क्षेत्र में रह रहा था.
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नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर मां की हत्या
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी मां पन्नी देवी उसे नशे के लिए पैसे देने से मना करती थी. घटना वाले दिन भी उसने पैसे मांगे, लेकिन इंकार करने पर पहले मां का सिर दीवार पर दे मारा और फिर चाकू से चेहरे पर हमला कर हत्या कर दी.
नशे की लत के चलते होता था विवाद
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे का आदी था और पैसे को लेकर अक्सर अपने परिवार से विवाद करता था. घटना के समय उसके दोनों बड़े भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे. इसी दौरान उसने घर में अकेली मौजूद मां से पैसे मांगे और विवाद बढ़ने पर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी घर से मोबाइल बंद कर फरार हो गया.
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