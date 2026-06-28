Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

Rajasthan Crime: जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में महिला हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के बेटे को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर पहले अपनी मां पन्नी देवी का सिर दीवार पर दे मारा और फिर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 28, 2026, 07:31 PM|Updated: Jun 28, 2026, 07:31 PM
नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के खोह नागोरियान थाना पुलिस ने बूंदू विहार कॉलोनी, बांध्या मोड़ पर हुई महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मृतका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी.

घटना 27 जून को बूंदू विहार कॉलोनी बांध्या मोड़ पर हुई थी. आरोपी वारदात के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर फरार हो गया था, लेकिन लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिल बैरवा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में बूंदू विहार, बांध्या मोड़, खोह नागोरियान क्षेत्र में रह रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर मां की हत्या

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी मां पन्नी देवी उसे नशे के लिए पैसे देने से मना करती थी. घटना वाले दिन भी उसने पैसे मांगे, लेकिन इंकार करने पर पहले मां का सिर दीवार पर दे मारा और फिर चाकू से चेहरे पर हमला कर हत्या कर दी.

नशे की लत के चलते होता था विवाद

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे का आदी था और पैसे को लेकर अक्सर अपने परिवार से विवाद करता था. घटना के समय उसके दोनों बड़े भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे. इसी दौरान उसने घर में अकेली मौजूद मां से पैसे मांगे और विवाद बढ़ने पर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी घर से मोबाइल बंद कर फरार हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

EWS आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन! झुंझुनूं से उठी जटिल शर्तें खत्म करने की मांग

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या
Rajasthan Crime
2
Bharatpur news
3
pratapgarh news
4
Bhiwadi News
5
Jaipur news