/रात में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध हत्या, स्कूल गेट पर लहूलुहान मिला शव

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Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान भुनडा अहीर निवासी सुभाष नाई (50) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.
नीमराना DYSP चारुल ने बताया कि सुभाष नाई होली चाइल्ड स्कूल के मुख्य गेट पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात था, जो बीते तीन वर्षों से गार्ड की नौकरी कर रहा था. सुबह जब दूसरा सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर पहुंचा, तो सुभाष लहूलुहान अवस्था में मिला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.
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सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया तथा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई. प्रथम दृष्टया गार्ड के सिर पर लोहे की रॉड जैसी किसी भारी वस्तु से हमला किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.
पुलिस टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके. फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. प्रथम दृष्टया आपसी विवाद को लेकर घटना माना जा रहा है. मौके पर एफसएल की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
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