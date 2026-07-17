/कोटपूतली के बहरोड़ में सूने मकान में लाखों की चोरी, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े चोर, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली जिले के बहरोड़ कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए. घटना का पता शुक्रवार उस समय चला जब बड़ा भाई और उसके परिजन मकान पर पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

सूने मकान को चोरों ने बनाया मिशाना

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पीड़ित के बड़े भाई एवं अधिवक्ता सुनील मांढ़ेया ने बताया कि उनका छोटा भाई विजय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में यूडीसी (क्लर्क) के पद पर कार्यरत है और परिवार सहित चंडीगढ़ में रहता है. वह छुट्टियों में आता है और जून महीने में ही छुट्टियां काटकर गया था. बहरोड़ स्थित मकान बंद था. शुक्रवार जब उन्होंने मकान को देखा, तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला. अंदर जाकर देखा तो तीनों कमरों के ताले टूटे हुए थे. संदूकों के कुंदे उखाड़ दिए गए थे और लोहे की अलमारी भी तोड़कर उसमें रखा सामान बिखेर दिया गया था.

उन्होंने बताया कि चोर घर से करीब 50 हजार रुपये का सोने का ओम पेंडेंट, 30 से 40 हजार रुपये की चांदी की पाजेब व अन्य आभूषण, बच्चों की गुल्लक में रखे करीब 8 से 10 हजार रुपये तथा घर में रखी 10 से 20 हजार रुपये की नकदी ले गए. इसके अलावा अन्य सामान की भी चोरी हुई है, जिसकी सही जानकारी मकान मालिक के बहरोड़ पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चोरी का नुकसान एक लाख रुपये से अधिक का है.

पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर

पड़ोसियों के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच एक संदिग्ध युवक कॉलोनी में घूमता दिखाई दिया. कैमरे की नजर पड़ते ही उसने अपना चेहरा छिपाया और वहां से निकल गया. पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है. वहीं चंडीगढ़ से मकान मालिक के बहरोड़ पहुंचने के बाद विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

