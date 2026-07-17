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कोटपूतली के बहरोड़ में सूने मकान में लाखों की चोरी, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े चोर, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: कोटपूतली के बहरोड़ कस्बे में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चोरी में एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. घटना का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक के परिजन घर पहुंचे.

Edited byAman SinghReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 17, 2026, 07:34 PM|Updated: Jul 17, 2026, 07:34 PM
कोटपूतली के बहरोड़ में सूने मकान में लाखों की चोरी, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े चोर, CCTV में वारदात कैद
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली जिले के बहरोड़ कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए. घटना का पता शुक्रवार उस समय चला जब बड़ा भाई और उसके परिजन मकान पर पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

सूने मकान को चोरों ने बनाया मिशाना

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पीड़ित के बड़े भाई एवं अधिवक्ता सुनील मांढ़ेया ने बताया कि उनका छोटा भाई विजय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में यूडीसी (क्लर्क) के पद पर कार्यरत है और परिवार सहित चंडीगढ़ में रहता है. वह छुट्टियों में आता है और जून महीने में ही छुट्टियां काटकर गया था. बहरोड़ स्थित मकान बंद था. शुक्रवार जब उन्होंने मकान को देखा, तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला. अंदर जाकर देखा तो तीनों कमरों के ताले टूटे हुए थे. संदूकों के कुंदे उखाड़ दिए गए थे और लोहे की अलमारी भी तोड़कर उसमें रखा सामान बिखेर दिया गया था.

उन्होंने बताया कि चोर घर से करीब 50 हजार रुपये का सोने का ओम पेंडेंट, 30 से 40 हजार रुपये की चांदी की पाजेब व अन्य आभूषण, बच्चों की गुल्लक में रखे करीब 8 से 10 हजार रुपये तथा घर में रखी 10 से 20 हजार रुपये की नकदी ले गए. इसके अलावा अन्य सामान की भी चोरी हुई है, जिसकी सही जानकारी मकान मालिक के बहरोड़ पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चोरी का नुकसान एक लाख रुपये से अधिक का है.

पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर

पड़ोसियों के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच एक संदिग्ध युवक कॉलोनी में घूमता दिखाई दिया. कैमरे की नजर पड़ते ही उसने अपना चेहरा छिपाया और वहां से निकल गया. पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है. वहीं चंडीगढ़ से मकान मालिक के बहरोड़ पहुंचने के बाद विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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