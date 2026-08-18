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Rajasthan Crime: CMO को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस

जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने प्रताप नगर क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो सवाई माधोपुर का निवासी बताया जा रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 18, 2026, 05:57 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 05:57 PM IST
Rajasthan Crime: CMO को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी से शहर में हड़कंप मच गया. जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम पर आए एक संदिग्ध कॉल में CMO को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे परिसर को खंगाल डाला. बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. वहीं, पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम पर आज सुबह करीब 11 बजे एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी. धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया और मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

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CMO में चप्पे-चप्पे की तलाशी
CMO परिसर के चप्पे-चप्पे को खंगाला गया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने पूरे इलाके की जांच की. SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. एहतियात के तौर पर अग्निशमन वाहन भी तैनात किए गए. हालांकि तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

तकनीकी जांच में संदिग्ध तक पहुंची पुलिस
इधर, धमकी भरे कॉल को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू की, जिस नंबर से कॉल आया, उसका विश्लेषण किया गया. जांच के आधार पर पुलिस ने जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हिरासत में लिया गया व्यक्ति सवाई माधोपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

प्रताप नगर थाने में पूछताछ
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया संदिग्ध से प्रताप नगर थाने में पूछताछ की जा रही है. पुलिस कॉल के पीछे की वजह और आरोपी की मंशा का पता लगाने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि धमकी देने वाले व्यक्ति का किसी अन्य नेटवर्क या शख्स से कनेक्शन तो नहीं है.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां
जयपुर में सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा भवन, हाईकोर्ट बिल्डिंग और SMS स्टेडियम समेत कई सरकारी संस्थानों को धमकियां मिल चुकी हैं. स्कूलों और अस्पतालों को भी संदिग्ध ईमेल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई है.

पिछले साल भी मिली थी CMO में बम धमकी
पिछले साल 11 अगस्त को भी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. उस मामले में पुलिस ने झुंझुनू से एक शख्स को हिरासत में लिया था. ऐसे में एक बार फिर CMO को मिली धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.


फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ के बाद ही धमकी की पूरी कहानी साफ होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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