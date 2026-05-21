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जयपुर में 'प्रसाद गैंग' का आतंक! मंदिर जाते समय हो जाएं अलर्ट

Rajasthan Crime: जयपुर में धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों को निशाना बनाने वाला ठग गिरोह सक्रिय हो गया है. बदमाश 'बालाजी महाराज का प्रसाद' और 'काली माता का प्रसाद' बताकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 21, 2026, 07:03 PM|Updated: May 21, 2026, 07:03 PM
जयपुर में 'प्रसाद गैंग' का आतंक! मंदिर जाते समय हो जाएं अलर्ट
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan Crime: जयपुर में एक बार फिर ऐसी ठग गैंग सक्रिय हो गई है, जो राह चलते लोगों को धार्मिक आस्था के नाम पर निशाना बना रही है. 'बालाजी महाराज का प्रसाद' और 'काली माता का प्रसाद' बताकर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है.


प्रसाद खाने के बाद पीड़ितों का मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसा महसूस होता है और इसी दौरान बदमाश उनसे सोने के आभूषण उतरवाकर फरार हो जाते हैं. राजधानी में सामने आए दो मामलों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है.

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बालाजी का प्रसाद खिलाकर महिला से उतरवाए सोने के कुंडल
खोह नागोरियान थाना इलाके में रहने वाली 48 वर्षीय सुमन देवी ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 17 मई की शाम करीब 5:30 बजे राधा-कृष्ण मंदिर दर्शन के लिए घर से निकली थीं.


रास्ते में तीन अज्ञात व्यक्ति उनके पास आए और अस्पताल का रास्ता पूछने लगे. बातचीत में उलझाने के बाद आरोपियों ने उन्हें 'बालाजी महाराज का प्रसाद' कहकर कुछ खाने को दिया.


पीड़िता के अनुसार, प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद वह अपना आपा खो बैठीं. इसी दौरान बदमाशों ने उनसे कानों की बालियां देने को कहा और उन्होंने खुद अपने दोनों कानों के सोने के कुंडल उतारकर आरोपियों को दे दिए. करीब 10 मिनट बाद जब उन्हें होश आया तो आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.


पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद खोह नागोरियान थाने में मामला दर्ज कराया गया.

इसी तरह जामडोली थाना इलाके में 70 वर्षीय बुजुर्ग रुपलाल मीणा लूट का शिकार हो गए. पुलिस के अनुसार रुपलाल मीणा शाम करीब 6:30 बजे तिलक हॉस्पिटल के पास पैदल जा रहे थे तभी बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत करने लगे.


बदमाशों ने मदद की बात कहकर बुजुर्ग को बाइक पर बैठा लिया. आरोप है कि सुनसान इलाके में ले जाकर उन्हें डराया-धमकाया और गले की चेन तथा पर्स छीन लिया. इसके बाद धक्का देकर सड़क पर उतारकर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित बुजुर्ग ने जामडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस बाइक सवार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है.

धार्मिक आस्था बन रही ठगी का हथियार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधी अब लोगों की धार्मिक भावनाओं और भरोसे का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. खासतौर पर मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सुनसान रास्तों पर सक्रिय गैंग लोगों को प्रसाद, ताबीज या पूजा-पाठ के नाम पर झांसे में लेते हैं.

पुलिस की अपील
अनजान लोगों से किसी भी प्रकार का प्रसाद या खाने-पीने की चीज न लें.
रास्ता पूछने या मदद मांगने के बहाने बातचीत करने वालों से सतर्क रहें.
अकेले बुजुर्ग और महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में सूचना दें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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