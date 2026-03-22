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आधी रात में छोटे भाई को बड़े भाई पर आया गुस्सा, कुल्हाड़ी से हमला कर भेजा यमलोक!

Rajasthan Crime: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में विराटनगर कस्बे के वार्ड 12 स्थित पावटा रोड किले के पास आपसी विवाद ने भयावह रूप ले लिया. जब छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 22, 2026, 08:59 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 08:59 PM IST

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आधी रात में छोटे भाई को बड़े भाई पर आया गुस्सा, कुल्हाड़ी से हमला कर भेजा यमलोक!

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में विराटनगर कस्बे के वार्ड 12 स्थित पावटा रोड किले के पास आपसी विवाद ने भयावह रूप ले लिया. जब छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड 12 निवासी चित्रा देवी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति गुलाबचंद खटीक अपने छोटे भाई विक्रम खटीक के साथ एक ही मकान में रहता था. शनिवार देर रात दोनों भाईयों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर विक्रम खटीक ने अपने बड़े भाई गुलाबचंद को मकान के चौक में पटक दिया और कुल्हाड़ी से उसपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

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हमले में गंभीर रूप से घायल गुलाबचंद को आरोपी मौके पर छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन एवं आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत विराटनगर के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर उसे शाहपुरा रेफर कर दिया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ विराटनगर उमेश निठारवाल एवं थानाधिकारी सोहनलाल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एफएसएल टीम और एमओबी टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी. थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कस्बे के उप जिला चिकित्सालय में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. मृतक गुलाबचंद चार भाईयों में तीसरे नंबर का था. उसके एक बड़े भाई और पिता का पहले ही निधन हो चुका है. जबकि दूसरा भाई अन्य स्थान पर निवास करता है.

मृतक अपनी पत्नी, मां और आरोपी भाई के साथ एक ही मकान में रहता था. स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी विक्रम अक्सर घर में झगड़ा करता रहता था. घटना के बाद मृतक की पत्नी, मां एवं अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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