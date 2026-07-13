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मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले

Rajasthan Crime: जयपुर के मानसरोवर स्थित इक्का क्लब में रविवार देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद में धौलपुर निवासी अन्नू गुर्जर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि पार्टी में भरतपुर ओपन जेल से बाहर आए दो आजीवन सजायाफ्ता कैदी भी मौजूद थे.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 13, 2026, 02:50 PM|Updated: Jul 13, 2026, 02:50 PM
मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र के आतिश मार्केट के इक्का क्लब में रविवार देर रात आयोजित बर्थडे पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई. मामूली विवाद के बाद हुए चाकूबाजी के घटनाक्रम में धौलपुर जिले के अन्नू गुर्जर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

पार्टी में जेल से फरार कैदी भी शामिल

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जांच में सामने आया है कि वारदात के समय भरतपुर ओपन जेल से फरार होकर जयपुर पहुंचे दो आजीवन सजायाफ्ता कैदी भी पार्टी में मौजूद थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर, कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर और राजेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आकाश उर्फ क्षेत्रपाल, हनी गुर्जर और गजेन्द्र गुर्जर सहित अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है.

आरोपी ने पहले भी डॉक्टर दंपत्ति हत्या की थी

वारदात में शामिल मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर बताया जा रहा है, जो भरतपुर जिले का आदतन अपराधी है और डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड का आरोपी रहा है. बताया ये भी जा रहा है कि मानसरोवर के जिस इक्का क्लब में रविवार रात फायरिंग हुई, उसमें उसकी पार्टनरशिप भी थी. फिलहाल सवाल इस बात का भी है कि जयपुर पुलिस के तमाम अभियानों के बावजूद भी सुबह 3 बजे तक क्लब कैसे ओपन था और वहां पार्टी कैसे चल रही थी.

लड़की को थप्पड़ मारने पर शुरू हुआ विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक अन्नू गुर्जर और कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर आपस में रिश्तेदार थे, अन्नू, कुलदीप के मामा का बेटा था. अभी तक अन्नू का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, वो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शुरुआती जांच के अनुसार, कुलदीप और राजेश भरतपुर ओपन जेल से निकलकर सबसे पहले जयपुर के प्रताप नगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के आसपास उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई. इसके बाद सभी लोग रात करीब 2 से 2:30 बजे आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में पहुंचे. बताया ये भी जा रहा है कि यहां हत्या में शामिल अनुज गुर्जर के साथ एक लड़की भी मौजूद थी, जिसको थप्पड़ मारने पर विवाद शुरू हुआ था.

जमानत पर बाहर चल रहा है हत्या का मुख्य आरोपी

हत्या का मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर फिलहाल एक मामले में जमानत पर बाहर चल रहा है. उसका आतिश मार्केट स्थित 'इक्का' क्लब जहां हत्या हुई उसमें साझेदारी होना भी सामने आया है. जांच में यह भी पता चला है कि पार्टी में मौजूद एक युवती अनुज की परिचित थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवती को थप्पड़ मारने की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.

देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू निकाल लिए गए. इसी दौरान अन्नू गुर्जर पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर घायल हो गई. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि इस विवाद की असली वजह केवल थप्पड़ की घटना थी या इसके पीछे पहले से चली आ रही रंजिश भी थी.

जांच के दौरान आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर चर्चित गोल्डी हत्याकांड और पाकिस्तानी नागरिक सकरुल्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वहीं राजेश गुर्जर भी गंभीर अपराध में सजायाफ्ता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों कैदी ओपन जेल से कैसे बाहर निकले और जयपुर आने के दौरान किन-किन लोगों के संपर्क में रहे.

फिलहाल पुलिस ने अनुज गुर्जर, कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर और राजेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं आकाश उर्फ क्षेत्रपाल, हनी गुर्जर और गजेन्द्र गुर्जर सहित अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

भरतपुर ओपन जेल प्रशासन की भूमिका की होगी जांच

पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पार्टी में मौजूद लोगों के बयान और आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. साथ ही भरतपुर ओपन जेल प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था की भी अलग से जांच होगी कि आजीवन सजायाफ्ता कैदी आखिर किस तरह जयपुर पहुंच गए. मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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