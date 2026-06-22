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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !

Jaipur News : किसानाें की फसलाें में हुए नुकसान के सालों से लंबित बीमा क्लेम दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान करवाने के लिए मिशन मोड पर कार्य शुरू किया है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byKashi Ram
Published: Jun 22, 2026, 02:55 PM|Updated: Jun 22, 2026, 03:20 PM
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !
Image Credit: फाइल फोटो

Jaipur News : कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने एक तरफ जहां विभाग के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को क्लेम के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. वहीं बीमा कंपनियों को 3 सप्ताह की डेडलाइन दी है. कृषि आयुक्त ने बीमा कंपनियों को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि राज्य के किसानों के हित में सभी लंबित फसल बीमा क्लेम का भुगतान अधिकतम तीन सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कंपनियों को पाबंद किया है कि वे जिला स्तर पर अपने कार्मिकों की नियुक्ति करें, ताकि पात्र किसानों की पहचान कर उनके आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा सकें. अगर क्लेम भुगतान में देरी हुई, तो कंपनियों को ब्याज सहित भुगतान करना होगा. इसके लिए बीमा कम्पनियों को अपने स्तर पर एक विशेष "लंबित बीमा क्लेम भुगतान सेल" गठन करने का आदेश दिया है. बीमा कम्पनियों को प्रकोष्ठ के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की सूची कृषि आयुक्तालय को देनी होगी.


क्या कार्य करेगी बीमा कम्पनियों की सेल ?
- पिछले वर्षों के सभी लंबित क्लेम का जिलावार और मौसम सत्रवार रिकॉर्ड बनेगा
- लाभार्थियों की संख्या और पॉलिसी की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा
- क्लेम अटकने के कारणों की पहचान कर कृषि विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी
- भुगतान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजने की होगी जिम्मेदारी
- इस पूरे कार्य का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा
- इसके लिए कृषि विभाग ने भी मॉनिटरिंग के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की
- कमेटी में कृषि अधिकारी सरोज यादव, सहायक प्रोग्रामर मुकेश माचीवाल शामिल

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कमेटी लेगी टाइम बाउंड एक्शन प्लान
कृषि विभाग की कमेटी सीधे बीमा कंपनियों से टाइम बाउंड एक्शन प्लान लेगी. ये लंबित बीमा क्लेम के भुगतान की रोजाना की प्रगति पर नजर रखेगी. साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि हर हाल में 3 सप्ताह के भीतर बीमा क्लेम के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए. बीमा कम्पनियों की सुस्ती और ढुलमुल रवैये को देखते हुए कृषि विभाग ने इस कमेटी का गठन किया है.


फील्ड अफसरों को 'फील्ड' में उतरने के आदेश
- कृषि विभाग ने फील्ड अधिकारियों को दी जिम्मेदारी
- कृषि पर्यवेक्षक क्लेम के पात्र किसानों के चिन्हीकरण में मदद करेंगे
- बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को किसानों की पहचान, दस्तावेज में सहयोग करेंगे
- लंबित बीमा क्लेम के पात्र किसानों की सूचना कृषि पर्यवेक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में दें
- स्थानीय स्तर पर मीडिया, सोशल मीडिया से किसानों को जानकारी दें
- जिन किसानों के पुराने बैंक खातों में समस्या है, उनसे नए खाते की डिटेल लें
- वैकल्पिक बैंक खाते का विवरण लेकर तुरंत कंपनियों को ई-मेल किया जाए


क्या वाकई में होगा 21 दिन में निस्तारण ?
राज्य सरकार के इस कड़े रुख से साफ है कि वह किसानों के मुद्दों पर कोई ढील नहीं देना चाहती. अब देखना यह होगा कि सरकार के इस 21 दिनों के अल्टीमेटम के बाद बीमा कंपनियां कितनी तेजी से किसानों के खातों में क्लेम की राशि ट्रांसफर करती हैं और क्या वाकई सालों से लंबित बीमा क्लेम की राशि का भुगतान अगले 21 दिनों में हो सकेगा ?

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