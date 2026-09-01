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राजस्थान में बढ़ेगा कच्चे तेल का उत्पादन, अब रोज 80 हजार बैरल निकालने की तैयारी, नई तकनीक से बदलेगी तस्वीर

Jaipur News: राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 80 हजार बैरल प्रतिदिन करने की तैयारी है. फिलहाल 51-52 हजार बैरल रोजाना उत्पादन हो रहा है. नई तकनीक से तेल दोहन बढ़ाया जाएगा. साथ ही दिसंबर तक 60 CNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 01, 2026, 06:56 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 06:56 AM IST
राजस्थान में बढ़ेगा कच्चे तेल का उत्पादन, अब रोज 80 हजार बैरल निकालने की तैयारी, नई तकनीक से बदलेगी तस्वीर
Image Credit: नई तकनीक से तेल दोहन बढ़ाने को लेकर मीटिंग.

Jaipur News: राजस्थान में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है. सरकार अब नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल के जरिए तेल उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80 हजार बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है. फिलहाल राज्य में रोजाना 51-52 हजार बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है.

नवीनतम तकनीक से बढ़ेगा कच्चे तेल का उत्पादन

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माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने कच्चे तेल के दोहन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि उत्पादक कंपनियों को उपलब्ध नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने पर काम करना होगा.

इसके तहत बाड़मेर-सांचोर बेसिन और जैसलमेर बेसिन में अल्कली सर्फेक्टेंट पॉलीमर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं बीकानेर-नागौर बेसिन में साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन तकनीक के जरिए कच्चे तेल के दोहन को बढ़ाने की योजना है.

राजस्थान कच्चे तेल उत्पादन में तीसरे स्थान पर

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने सचिवालय में पेट्रोलियम और सीजीडी सेक्टर की प्रगति की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने बताया कि भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य तीसरे स्थान पर है.

राज्य में पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े 12 पेट्रोलियम लीज और 12 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किए गए हैं. वर्तमान में राजस्थान में 2.6 से 2.8 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी हो रहा है.

राजस्थान रिफाइनरी में होगा कच्चे तेल का परिशोधन

राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के बीच राजस्थान रिफाइनरी की भूमिका भी अहम है. एचआरआरएल राजस्थान रिफाइनरी की सालाना उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन है. इसमें राज्य में उत्पादित 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का परिशोधन किया जा सकेगा.

सरकार का फोकस उत्पादन बढ़ाने के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र की गतिविधियों को मजबूत करने पर भी है. आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

दिसंबर तक 60 सीएनजी स्टेशन का लक्ष्य

सीएनजी सेक्टर को लेकर भी बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई. अपर्णा अरोरा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से अब तक 23 नए सीएनजी स्टेशन चालू हो चुके हैं.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए. सरकार की योजना सीएनजी नेटवर्क के विस्तार के साथ राज्य में गैस आधारित ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने की है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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