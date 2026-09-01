Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा खुलासा, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan: 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा खुलासा, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के ब्यावर-मसूदा क्षेत्र में IOC की भूमिगत सलाया-मथुरा पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर करीब 8 लाख लीटर (36 टैंकर) क्रूड ऑयल चोरी के मामले में SOG ने करीब सवा साल बाद आरोपी रविन्द्र धारी यादव को गिरफ्तार किया है. रविन्द्र की गिरफ्तारी के साथ मामले में अब तक 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 01, 2026, 02:25 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 02:25 PM IST
Rajasthan: 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा खुलासा, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: इंडियन ऑयल कम्पनी की भूमिगत पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी के मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पाइपलाइन से करीब 8 लाख लीटर यानी 36 टैंकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया था. करीब सवा साल बाद मामले में आरोपी रविन्द्र धारी यादव की गिरफ्तारी हुई है. अब तक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

जानकारी के अनुसार, ब्यावर के मसूदा के पास नासून इलाके के चारागाह से आईओसी की सलाया-मथुरा भूमिगत पाइप लाइन गुजर रही है. इस पाइप लाइन में छेद कर अवैध वाल्व और लोहे-हाइड्रोलिक प्लास्टिक पाइप से की कनेक्शन कर क्रूड ऑयल चुराया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2025 में दर्ज हुआ था मामला

अप्रैल 2025 में IOC के सहायक प्रबंधक की शिकायत पर SOG थाने में मामला दर्ज हुआ था. आरोपियों ने करीब 285 मीटर लंबी नाली खोदकर पाइपलाइन को उसमें दबाया गया था. SOG ने FSL, साइबर, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जुटाए साक्ष्य और BTS डेटा और CDR के विश्लेषण से आरोपी रविंद्र तक पहुंची.

संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ

एसओजी की ओर से मामले की जांच के दौरान संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों को आपस में जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ाई गई. इसी जांच में रविन्द्र धारी यादव की भूमिका सामने आई. SOG के मुताबिक, अनुसंधान के दौरान आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित पाए जाने पर रविन्द्र धारी यादव को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया.

यूपी का रहने वाला है आरोपी

60 वर्षीय रविन्द्र धारी यादव मूल रूप से आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में गुजरात के भरूच में रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से SOG को 9 दिन का पुलिस रिमांड मिला है.

इधर, अब जांच एजेंसी आरोपी रविंद्र से पूछताछ कर रही है कि पाइपलाइन में सेंध लगाने की साजिश में उसकी क्या भूमिका थी? चोरी के क्रूड ऑयल को कहां ले जाया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि जांच अभी जारी है.

SOG अन्य वांछित और संदिग्ध आरोपियों की तलाश में जुटी है. भूमिगत पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों के क्रूड ऑयल की चोरी का ये नेटवर्क अभी पूरी तरह बेनकाब होना बाकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम, 190 फर्जी सिम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग बच्ची के साथ 20 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था आरोपी, 10 दिन बाद पुलिस ने किया Arrest

भरतपुर के उच्चैन में मारपीट का LIVE VIDEO वायरल, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 6 लोग घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा खुलासा, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार
2
3
4
5