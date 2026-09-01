/Rajasthan: 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा खुलासा, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: इंडियन ऑयल कम्पनी की भूमिगत पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी के मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पाइपलाइन से करीब 8 लाख लीटर यानी 36 टैंकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया था. करीब सवा साल बाद मामले में आरोपी रविन्द्र धारी यादव की गिरफ्तारी हुई है. अब तक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

जानकारी के अनुसार, ब्यावर के मसूदा के पास नासून इलाके के चारागाह से आईओसी की सलाया-मथुरा भूमिगत पाइप लाइन गुजर रही है. इस पाइप लाइन में छेद कर अवैध वाल्व और लोहे-हाइड्रोलिक प्लास्टिक पाइप से की कनेक्शन कर क्रूड ऑयल चुराया गया था.

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साल 2025 में दर्ज हुआ था मामला

अप्रैल 2025 में IOC के सहायक प्रबंधक की शिकायत पर SOG थाने में मामला दर्ज हुआ था. आरोपियों ने करीब 285 मीटर लंबी नाली खोदकर पाइपलाइन को उसमें दबाया गया था. SOG ने FSL, साइबर, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जुटाए साक्ष्य और BTS डेटा और CDR के विश्लेषण से आरोपी रविंद्र तक पहुंची.

संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ

एसओजी की ओर से मामले की जांच के दौरान संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों को आपस में जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ाई गई. इसी जांच में रविन्द्र धारी यादव की भूमिका सामने आई. SOG के मुताबिक, अनुसंधान के दौरान आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित पाए जाने पर रविन्द्र धारी यादव को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया.

यूपी का रहने वाला है आरोपी

60 वर्षीय रविन्द्र धारी यादव मूल रूप से आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में गुजरात के भरूच में रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से SOG को 9 दिन का पुलिस रिमांड मिला है.

इधर, अब जांच एजेंसी आरोपी रविंद्र से पूछताछ कर रही है कि पाइपलाइन में सेंध लगाने की साजिश में उसकी क्या भूमिका थी? चोरी के क्रूड ऑयल को कहां ले जाया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि जांच अभी जारी है.

SOG अन्य वांछित और संदिग्ध आरोपियों की तलाश में जुटी है. भूमिगत पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों के क्रूड ऑयल की चोरी का ये नेटवर्क अभी पूरी तरह बेनकाब होना बाकी है.