765 केवी लाइनों पर फोकस, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर में RoW और वन स्वीकृति की बाधाएं जल्द दूर करने का आदेश

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. बैठक का मुख्य उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक निर्बाध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करना था. मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों, क्योंकि राजस्थान तेजी से देश का प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य बन रहा है. बैठक में सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और फलोदी जिलों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष फोकस रहा.



प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा

बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की प्रगति की समीक्षा की गई: 765 केवी फतेहगढ़-III – ब्यावर (द्वितीय) लाइन

400 केवी फतेहगढ़-3 – भड़ला-3 परियोजना

765 केवी सीकर – खेतड़ी लाइन

765 केवी सीकर – नरेला लाइन

ये सभी लाइनें पश्चिमी राजस्थान के सौर और पवन ऊर्जा पार्कों से उत्पन्न बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य तेजी से प्रगति पर हैं.

लंबित बाधाओं को दूर करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने राइट ऑफ वे (RoW), वन विभाग की स्वीकृति, स्थानीय स्तर पर समन्वय और अन्य प्रशासनिक अड़चनों को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन मामलों के कारण परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो. मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी.

अक्षय ऊर्जा हब के रूप में राजस्थान की भूमिका

राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्पादित हरियाली बिजली को बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए. मजबूत इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क से न केवल बिजली की निकासी आसान होगी, बल्कि राज्य को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी. इससे निवेश आकर्षित होगा, रोजगार बढ़ेगा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी.