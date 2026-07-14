/राजस्थान में कारोबार होगा आसान! होमस्टे, निजी स्कूल और CLU प्रक्रिया होगी सरल

Rajasthan News: राजस्थान में कारोबार करना, होमस्टे खोलना, निजी स्कूल-विश्वविद्यालय स्थापित करना और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी सरकारी प्रक्रियाएं जल्द और आसान हो सकती हैं. राज्य सरकार कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (सीआरडी) फेज-2 के तहत 28 बड़े सुधारों पर काम कर रही है.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इन सुधारों की समीक्षा करते हुए विभागों को समयबद्ध अमल के निर्देश दिए. 16 सुधारों को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन हैं.

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राजस्थान सरकार राज्य में सरकारी प्रक्रियाओं को कम जटिल और अधिक निवेश-अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. कारोबार शुरू करने से लेकर होमस्टे खोलने, निजी स्कूल-विश्वविद्यालय स्थापित करने और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए व्यापक नियामकीय सुधारों पर काम चल रहा है.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (सीआरडी) फेज-2 की समीक्षा करते हुए विभागों को सुधार प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि सीआरडी फेज-2 के तहत 28 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है. इनमें से 16 सुधारों को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र के स्तर पर विचाराधीन हैं. शेष 6 सुधारों पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है.

भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की प्रक्रिया को सरल बनाने, 'परमिटेड अनटिल प्रोहिबिटेड' सिद्धांत के अनुरूप भूमि उपयोग व्यवस्था लागू करने और मास्टर प्लान तैयार होने की अवधि में भी विकास और निर्माण स्वीकृतियों को सुगम बनाने पर चर्चा हुई.

पर्यटन क्षेत्र में होमस्टे पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने, अनावश्यक एनओसी खत्म करने और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई. वहीं, लीगल मेट्रोलॉजी में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने, सेल्फ-डिक्लेरेशन आधारित अनुमोदन और जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था लागू करने पर भी मंथन हुआ.

बैठक में निजी स्कूलों और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े भूमि, आधारभूत संरचना और अन्य नियामकीय प्रावधानों के युक्तिकरण पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ जनहित और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना है. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे सुधारों को प्राथमिकता दें, जिनसे आमजन, उद्योग और व्यापार जगत को सीधा लाभ मिले.



बहरहाल,सीआरडी फेज-2 के जरिए राज्य सरकार का फोकस केवल नियमों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को कम जटिल, अधिक पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाना है. यदि प्रस्तावित सुधार समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं तो उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में कारोबार करना आसान होगा और आम लोगों को भी सरकारी अनुमतियों के लिए कम भागदौड़ करनी पड़ेगी.

