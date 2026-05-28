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CS वी. श्रीनिवास का पुलिस HQ दौरा, 1930 हेल्पलाइन पर खुद सुनी पीड़ित की बात

Jaipur News : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है. राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर को विकसित करने के साथ-साथ साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग, जांच और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जाएगी.

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 28, 2026, 07:33 PM|Updated: May 28, 2026, 07:33 PM
CS वी. श्रीनिवास का पुलिस HQ दौरा, 1930 हेल्पलाइन पर खुद सुनी पीड़ित की बात
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर आए एक कॉलर से सीधे बातचीत कर उसकी शिकायत सुनी तथा पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली. मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों के मामलों के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को राहत देने के निर्देश भी दिए.

मुख्य सचिव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत भी मौजूद रहे. पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने वी श्रीनिवास का स्वागत किया. इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की स्थिति, उनके निस्तारण और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. अधिकारियों ने प्रजेंटेशन के जरिए साइबर क्राइम कंट्रोल की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी. निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अभय कमांड सेंटर स्थित साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. उन्होंने तकनीकी कर्मचारियों के साथ बैठकर पीड़ित की शिकायत सुनी और यह जाना कि शिकायत दर्ज होने से लेकर कार्रवाई पूरी होने तक की प्रक्रिया क्या है, पुलिस किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है और मामलों के निस्तारण में कितना समय लगता है.

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हेल्पलाइन में बढ़ाई जाएगी क्षमता

साइबर क्राइम शाखा के एडीजी वी.के. सिंह ने मुख्य सचिव को बताया कि वर्तमान में हेल्पलाइन 1930 पर 32 पीआर (पब्लिक रिस्पांस) लाइनें संचालित हैं. इसके अतिरिक्त 12 और लाइनें जल्द जोड़ी जाएंगी. फिलहाल ये लाइनें विभिन्न रेंज मुख्यालयों पर संचालित हो रही हैं, जिन्हें एकीकृत कर पुलिस मुख्यालय में बड़ा कॉल सेंटर विकसित किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में आने वाली शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया जा सके.

साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए रोड मैप हो रहा तैयारी-वी. श्रीनिवास

बैठक में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की प्रगति पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है. राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर को विकसित करने के साथ-साथ साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग, जांच और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जाएगी.

जल्द धरातल पर आएगा R4C

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है. केंद्र सरकार के I4C मॉडल की तर्ज पर विकसित किए जा रहे राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा. उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं

हाल ही में बीकानेर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर ठगी पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन 1930 को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए. उसी क्रम में राज्य सरकार साइबर हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष फोकस कर रही है.


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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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