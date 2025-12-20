Zee Rajasthan
Rajasthan News: स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी-2018 पर कसाव, CS वी. श्रीनिवास ने की बैठक

Published: Dec 20, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 08:02 PM IST

Rajasthan News: राज्य सरकार की स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी-2018 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा सरकार से जुड़े मुकदमों के बेहतर प्रबंधन को लेकर सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की. इस दौरान विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जोधपुर पीठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्य सचिव ने न्यायालयों में सरकार से संबंधित मामलों की स्थिति, अनुपालन और निष्पादन कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों के अभिलेखागारों में मौजूद सरकारी फाइलों और दस्तावेजों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत रजिस्ट्री सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए.

इससे न केवल केस मैनेजमेंट बेहतर होगा, बल्कि अनावश्यक देरी और तकनीकी अड़चनों से भी बचा जा सकेगा. बैठक में मध्यस्थता से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान वाद नीति में मध्यस्थता से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सशक्त करने की जरूरत है, ताकि अदालतों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ कम हो सके.

इस दिशा में भविष्य में नई या संशोधित नीति लाने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने विधि अधिकारियों और प्रशासनिक अमले के लिए प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि नियमित संवाद और बैठकों से शासन और विधि क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल बनता है. बैठक में आए सुझावों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सहभागिता भविष्य में भी लगातार जारी रहनी चाहिए.

बैठक में महाधिवक्ता राजस्थान राजेंद्र प्रसाद, प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग राघवेंद्र काछवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर आत्माराम सावंत, शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग डॉ.जोगा राम, जयपुर पीठ से आए अतिरिक्त महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे. वहीं, जोधपुर पीठ से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
